Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Margarita farà ritorno alla tenuta dove metterà in difficoltà Lorenzo. La donna informerà il capitano de La Mata di sapere che ha un figlio segreto.

Margarita mette in difficoltà Lorenzo

Margarita tornerà alla tenuta con un piano ben preciso in mente. La donna vorrà mettere Lorenzo e Leocadia in difficoltà. La nobildonna riuscirà ad imporre la sua presenza al capitano de La Mata, dando una mano inaspettata alla darklady e sua figlia Angela. Lorenzo pretenderà che quest'ultima diventi sua moglie dopo aver scoperto che non è morta.

Margarita interverrà nella situazione per impedire al cognato di Alonso di averla vinta anche questa volta. La madre di Martina non condividerà il comportamento di Lorenzo nei confronti di Angela e Curro e per questo deciderà di fermarlo.

Margarita dice a Lorenzo di sapere che ha un figlio segreto di nome Benito

Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo rivelano che Margarita scoprirà il segreto di Lorenzo, tanto da minacciarlo di rendere pubblico tutto quanto. La madre di Martina affronterà il capitano de La Mata durante un sentito confronto alla tenuta. In questa circostanza, la donna informerà l'uomo di sapere che ha un figlio, frutto di una relazione extraconiugale e che paga la madre mille peseta all'anno per mantenerlo a Grenada.

Margarita non esiterà a rivelargli di conoscere il nome del bambino e di essere pronta a tutto per rivelare a tutti la verità. La madre di Martina confiderà a Lorenzo di aver saputo la verità dalla baronessa di Grazalema e di averne avuto conferma dal conte di Ayala. La donna gli dirà che il bambino si chiama Benito e di averlo visto, non specificando se in foto o dal vivo. Margarita concluderà il discorso, ricordando a Lorenzo che se la notizia venisse resa pubblica finirebbe in una situazione scomoda e per questo gli consiglierà di cambiare atteggiamento verso Angela e Curro.

Lorenzo è apparso turbato dalla presenza di Eugenia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo sui teleschermi di Rete 4, Leocadia è apparsa contrariata al fatto che il matrimonio tra Catalina e Adriano fosse celebrato in gran segreto.

La darklady ha proposto di fare la cerimonia nel salone della tenuta alla presenza di poche persone tra cui alcuni membri della servitù. Lorenzo è apparso sconvolto dal ritorno improvviso di Eugenia. La donna oltre a stare bene psicologicamente ha dimostrato di camminare spedita sulle sue gambe. Leocadia le ha provate di tutte per farla ritornare in clinica dopo averle detto che conosce il nome del padre di Angela.