Petra avrà un malore nelle prossime puntate de La Promessa e Maria sarà premurosa con lei: tutto questo resterà un segreto tra loro.

Le anticipazioni rivelano che dopo il malore di Petra che spaventerà molto Maria, si creerà un legame speciale tra loro. La governante chiederà alla cameriera di non parlare a nessuno del suo problema di salute e Maria la rispetterà.

I cambiamenti di Petra a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto le trame si concentreranno su Petra e sul suo grande cambiamento. La governante porterà avanti la sua missione con il rifugio e sarà molto gentile anche con la servitù, sorpresa dal suo atteggiamento.

Con il suo modo di fare Petra conquisterà giorno dopo giorno il cuore dei suoi colleghi, ma Maria resterà sempre diffidente nei suoi confronti. Quando don Samuel riceverà una scomunica, Maria sarà convinta che sia stata Petra a denunciarlo e riuscirà a farla cacciare dal palazzo. La governante riuscirà a dimostrare la sua innocenza dopo diverso tempo e potrà tornare a La Promessa, ma non sarà più la donna gentile che si era sforzata di diventare. Petra tornerà ad essere cinica e severa con tutti e solo don Samuel continuerà a restare in contatto con la sua parte più dolce e profonda. Durante un lavoro in giardino, Petra si ferirà e il parroco si occuperà di disinfettare la parte e curare la sua amica.

Tutto sembrerà passare nel giro di pochi giorni, ma in realtà la governante da quel giorno inizierà a soffrire di un dolore al collo e non si sentirà affatto bene anche se non ne parlerà con nessuno.

Il segreto di Petra e Maria

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra dovrà far fronte all'ostilità della servitù. Maria, in particolar modo, avrà un brutto scontro con lei. Tutto inizierà con uno sguardo della cameriera che non piacerà affatto a Petra: "Perché mi guardi così" chiederà la governante. "Semplicemente mi sembri una brutta persona", dirà Maria con rabbia prima di voltarle le spalle. Nascerà una discussione in cui Petra rivendicherà il suo ruolo da governante e Maria accuserà la sua interlocutrice di non avere cuore.

Alla fine del diverbio, Petra crollerà sul pavimento e Maria correrà ad aiutarla. La cameriera sarà molto preoccupata, perché la governante non darà segni di vita e la trascinerà nella sua stanza. Maria aspetterà che Petra riprenda i sensi e la sistemerà nel suo letto. La ragazza sarà molto premurosa e si impegnerà a cercare un medico, ma Petra la implorerà di non parlare con nessuno di quello che è successo. Maria rispetterà la parola data e manterrà il suo segreto con la governante.