Petra si ammalerà gravemente nelle prossime puntate de La Promessa e il medico non darà alcuna speranza di sopravvivenza.

Le anticipazioni rivelano che di fronte alla pessima notizia Lorenzo non riuscirà a trattenere il suo cinismo. "Spero non sia infettiva" dirà quando il medico annuncerà ai signori che Petra ha i giorni contati a causa del tetano.

Paura per Petra a La Promessa: Don Samuel la troverà in fin di vita

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra si ammalerà gravemente, tanto che il medico non le darà alcuna speranza di guarigione.

Tutto avrà inizio con un banale incidente in giardino: la donna si ferirà con uno degli attrezzi da lavoro. Petra sarà medicata da Don Samuel e il problema rientrerà nel giro di poche ore. Nelle settimane successive, però, Petra accuserà un dolore al collo che peggiorerà nonostante le cure del medico e che andrà a degenerare. La governante avrà un primo malore e sarà Maria a soccorrerla. Da quel momento in poi, Petra proverà a rialzarsi, ma con scarsi risultati. I dolori saranno così forti che si estenderanno alla mandibola e non riuscirà neanche a mangiare. Il crollo definitivo arriverà quando Petra non si presenterà al lavoro e Don Samuel la troverà nel suo letto, in fin di vita. Il medico arriverà nel giro di poche ore e dopo aver accuratamente visitato Petra darà il suo verdetto: ha il tetano ed è in uno stato avanzato, morirà.

Petra affronterà atroci sofferenze a causa del tetano

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra dovrà affrontare la sua malattia in preda a terribili dolori. La servitù si stringerà attorno alla donna e il medico preparerà tutti al peggio. L'unica cosa che ci sarà da fare per la governante sarà alleviare i dolori il più possibile fino a quando non perderà conoscenza e arriverà la fine. Il maggiordomo andrà a comunicare la situazione ai signori e Lorenzo non perderà occasione per dimostrare tutto il suo cinismo. "Spero che non sia infettiva", dirà il Capitano mentre tutti gli altri penseranno a cosa potrebbero fare per aiutare la povera donna. Il medico, però, dirà ad Alonso e Manuel che non esiste nessun rimedio per la malattia di Petra e bisognerà rassegnarsi.