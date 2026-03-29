Le indagini di Curro arriveranno a una svolta nelle prossime puntate de La Promessa: "Lorenzo ha comprato il veleno", dirà il ragazzo a Pia.

Le anticipazioni rivelano che Lope confiderà a Curro che Lorenzo era a casa del Duca di Carril e fa parte del giro della gioielleria. Dopo la visita del Capitano qualcuno ha fatto sparire il quaderno con il nome dei mandanti dei reati. Curro non avrà più dubbi e vedrà in Lorenzo il colpevole dell'omicidio di Jana e dell'attentato alla sua vita.

Lope tornerà a La Promessa dopo la visita al Duca di Carril

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che le indagini di Lope e Curro nella gioielleria porteranno a nuovi indizi.

Nelle puntate andate in onda in Italia, i due ragazzi hanno scoperto che la gioielleria non è altro che un luogo in cui si contrattano dei reati molto gravi. Curro sa che Basilio ha attentato alla sua vita perché è stato pagato da qualcuno che si è rivolto alla gioielleria, ma chi è? Per saperlo, Lope e Curro si sono finti interessati agli affari loschi di quel posto e sono arrivati al Duca di Carril. Il cuoco si introdurrà al palazzo del padre di Vera fingendosi un attore, amico della signora Amalia. Lo scopo di Lope sarà quello di recuperare un quaderno su cui sono scritti i nomi dei clienti della gioielleria e scoprire chi ha commissionato l'omicidio di Curro. L'impresa si rivelerà molto più difficile del previsto perché Lope tarderà ad arrivare e saranno tutti preoccupati per lui.

Lorenzo nel mirino di Curro: è stato lui ad uccidere Jana?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lope tornerà a La Promessa con pessime notizie per Curro. Il cuoco spiegherà che il quaderno è stato bruciato poco dopo l'arrivo di un ospite che non si aspettava di incontrare dal duca di Carril: Lorenzo. "Il Capitano ha partecipato a una riunione segreta", dirà Lope, "E appena è andato via, quel quaderno è stato distrutto", A Curro sarà tutto chiaro: "Lorenzo ha comprato il veleno per Jana", dirà, "Ed è stato lui a pagare Basilio per farmi fuori". In lacrime, il ragazzo racconterà tutto a Pia, dicendosi pronto ad affrontare Lorenzo di persona e chiedergli il motivo di tanta cattiveria. La donna pregherà Curro di calmarsi, ma non sarà affatto facile: per lui Il Capitano è l'unico responsabile di quanto è successo a Jana.