Toño mentirà a Manuel nelle prossime puntate de La Promessa. "Mi hanno derubato", racconterà, ma poi si scoprirà che si è giocato tutti i soldi destinati all'acquisto dei macchinari.

Le anticipazioni rivelano che Toño ammetterà di avere molti debiti e Manuel, furioso e deluso, non potrà credere di aver perso la sua speranza di avviare una nuova attività.

Toño tornerà a La Promessa in un pessimo stato e con una bugia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto Toño deluderà Manuel a causa del suo comportamento. Nelle puntate andate in onda, il marchesino ha affidato al suo collaboratore l'auto di Alonso e una borsa piena di denaro per andare a Lujan ad acquistare dei macchinari.

Il ragazzo è partito pieno di speranza e gratitudine per la fiducia ricevuta. Nelle prossime puntate, però, si scoprirà un lato inedito di Toño che per un po' di tempo sembrerà sparito nel nulla. La prima a preoccuparsi per il suo ritardo sarà Simona che conoscendo il passato di suo figlio temerà che si sia cacciato in qualche guaio. La cuoca non si sbaglierà del tutto, ma in un primo momento il ritorno di Toño sembrerà darle torto. Il ragazzo, pieno di lividi e malconcio, tornerà a La Promessa senza auto. "Mi hanno derubato", spiegherà a Manuel raccontando di essere stato picchiato. Il marchesino crederà ingenuamente alla sua versione, ma presto emergerà tutta la verità.

Che fine hanno fatto i soldi di Manuel?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Simona metterà la pulce nell'orecchio di Manuel che inizierà a dubitare della versione di Toño. A chiarire tutto sarà Burdina che grazie alle sue indagini scoprirà che Toño ha mentito al suo datore di lavoro. Il sergente spiegherà che Toño non è mai stato nel luogo in cui ha detto e non ha mai contattato la polizia per la denuncia. Inoltre, Burdina rivelerà a Manuel che Toño ha precedenti penali e quindi è certo che si sia inventato il furto dell'auto e dei soldi. Il marchesino, profondamente deluso, sfogherà la sua rabbia sul ragazzo che deciderà di dirgli tutto. Toño confesserà di aver inscenato i furti perché è piano di debiti e il realtà ha giocato tutto il denaro di Manuel sperando in una vincita che potesse risolvere il suo problema.