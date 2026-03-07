Le anticipazioni spagnole de La Promessa, relative alle puntate che vedremo prossimamente su Rete 4, annunciano un evento destinato a sconvolgere gli equilibri del palazzo: la morte misteriosa di Ana, madre di Santos. La tragedia getterà il giovane valletto in uno stato di dolore e rabbia incontrollata, tanto che griderà contro Vera e rifiuterà qualsiasi tentativo di avvicinamento. Mentre la sua disperazione esploderà in modo sempre più evidente, altre trame si intrecceranno nella tenuta: il matrimonio di Maria rimandato, Samuel al centro di un conflitto emotivo e tensioni crescenti tra i protagonisti.

Le prossime puntate prometteranno colpi di scena e nuovi segreti destinati a emergere.

La morte di Ana sconvolge Santos

La scomparsa improvvisa di Ana colpirà Santos come un fulmine. Il giovane, già segnato da anni di isolamento e diffidenza, reagirà con una furia che lascerà tutti interdetti: prima urlerà contro Vera, poi avrà un duro scontro con Pia, incapace di accettare la sua vicinanza dopo la relazione della governante con suo padre Ricardo. Nel frattempo, la morte della moglie del maggiordomo farà slittare le nozze di Maria e Carlo, ma la domestica, ormai prossima al parto, sorprenderà tutti rifiutando che Samuel celebri il matrimonio. Il suo improvviso cambio di cuore alimenterà sospetti sempre più insistenti.

Maria potrebbe forse nascondere un sentimento proibito per il sacerdote, mai sopito.

Curro e Angela indagano su Cristobal

Parallelamente, Curro e Angela continueranno la loro indagine su Cristobal, il maggiordomo capo di cui nessuno sa fornire informazioni concrete, nonostante le sue credenziali impeccabili. Angela arriverà perfino a chiedere a sua madre Leocadia di licenziarlo, mentre Lorenzo organizzerà una partita a carte destinata a smuovere ulteriori equilibri. Sul fronte nobiliare, Lorenzo punzecchierà Jacobo insinuando dubbi sull’indipendenza di Martina, mentre tra Ciro e Curro la tensione crescerà sia sul piano personale sia su quello professionale. Alonso, consapevole del clima sempre più teso, cercherà di capire perché Ciro nutra tanta ostilità verso Curro. Sullo sfondo, la storia si sposterà nel marzo 1917, alle porte della crisi spagnola e di un’estate che prometterà di travolgere anche la vita degli abitanti de La Promessa.