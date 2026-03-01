Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che le prossime puntate in onda su Rete 4, saranno segnate da due eventi destinati a sconvolgere gli equilibri della tenuta: la morte improvvisa di Ana, che getterà Santos in un dolore profondo, e le nozze imminenti tra Maria e Carlo, imposte con urgenza e destinate a far esplodere segreti e tensioni. Mentre Leocadia vedrà i suoi piani per impossessarsi della proprietà sgretolarsi sempre di più, l’arrivo di Ciro e le nuove dinamiche tra i personaggi renderanno l’atmosfera ancora più carica di conflitti.

Ana muore e Santos precipita nello sconforto

La Guardia Civile porterà a palazzo la tragica notizia: Ana, la madre di Santos, sarà trovata morta, lasciando il giovane completamente devastato. Santos tornerà a La Promessa sconvolto, incapace di reagire e indifferente al sostegno del personale, chiudendosi in un dolore che rischierà di isolarlo da tutti. Nel frattempo, Leocadia vedrà i suoi intrighi perdere consistenza: l’arrivo di Ciro, nominato da Alonso per gestire la tenuta, farà crollare le sue ambizioni e la spingerà a nuove mosse disperate. La donna affronterà Jacobo, smascherando la sua bugia sul lavoro a New York, ma lui la minaccerà a sua volta, pronto a rivelare ciò che sa sul suo passato.

Angela, sempre più sospettosa, chiederà direttamente a Cristobal se sia suo padre, mentre Curro e la ragazza si riavvicineranno dopo essere stati manipolati da Lorenzo. Julieta, sempre più insofferente al controllo di Ciro, continuerà a difendere il personale, alimentando tensioni nel matrimonio.

Maria e Carlo organizzano le nozze

Cristobal stabilirà che il matrimonio tra Maria e Carlo debba celebrarsi entro una settimana, una decisione che metterà tutti sotto pressione. Samuel, pur turbato, accetterà di officiare le nozze, mentre Pia suggerirà a Maria di dire la verità a Carlo sulla sua passata relazione con il sacerdote. La cameriera, messa alle strette, finirà per confessare tutto, scatenando una frattura profonda tra i tre.

Nel frattempo, Martina porterà avanti le trattative per finanziare il rifugio, nonostante l’opposizione di Jacobo e le provocazioni di Lorenzo. Julieta continuerà a essere nel mirino di Leocadia e Lorenzo, che cercheranno di metterla contro Ciro, mentre Carlo pretenderà chiarezza da Maria proprio mentre la data delle nozze si avvicinerà inesorabilmente. Angela, infine, sfiderà apertamente la madre chiedendo il licenziamento di Cristobal dopo aver scoperto le sue menzogne sul passato.