Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente in prima visione su Rete 4 rivelano che Angela avrà una reazione violenta dopo essere rimasta vittima di una molestia da parte di Facundo. La figlia di Leocadia darà un pugno al nobile, intervenuto alla festa di Catalina e Adriano.

Angela diventa la segretaria di Lorenzo

Angela si accamperà per qualche giorno nel giardino de La Promessa per evitare che sua madre la rispedisca in Svizzera a studiare all'università. La darklady acconsentirà alla figlia di tornare alla tenuta quando prenderà una brutta bronchite a causa del freddo avvertito sotto la tenda durante la notte.

Tuttavia, Leocadia si vendicherà di Angela, obbligandola a lavorare per Lorenzo altrimenti verrà rispedita in Svizzera senza possibilità di ritorno in Spagna. Il capitano de La Mata inizierà a martoriare Angela, rimproverandola per ogni piccolo errore commesso. Curro cercherà di aiutare la ragazza, facendosi scoprire da Lorenzo, che lo avvertirà di non intromettersi nelle faccende della tenuta.

Angela vittima di molestie da parte di Facundo

Lorenzo presenterà Angela come segretaria agli invitati alla festa di Adriano e Catalina, che saranno insigniti dal duca Lisandro del ruolo di conti. In questo modo, la donna verrà esposta alla merce di Facundo, che inizierà a trattarla come un vero oggetto.

L'uomo le darà uno schiaffo sul fondo schiena, suscitando la reazione di lei. Angela darà un pugno violento in faccia a Facundo, facendolo cadere in terra. Lorenzo soccorrerà il nobile piuttosto ubriaco, invitandolo ad andarsene dalla festa. In questo modo, il capitano de La Mata eviterà che Angela venga presa di mira dall'uomo. Il mattino dopo, Lorenzo darà alla sua segretaria delle particolari indicazioni per mantenere il massimo riserbo sulla situazione.

Manuel ha capito di essere stato truffato da Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo sui teleschermi italiani, Angela è riuscita a convincere Petra a rilasciare un permesso a Curro e Lope. I due domestici hanno deciso di vestirsi come nobili e presentarsi alla gioielliera con nomi falsi con l'intenzione di scoprire la verità in merito all'incidente a cavallo che poteva avere drammatiche conseguenze.

Lope ha dichiarato di essere Ramiro mentre Curro un certo Amedeo, il futuro marchese e fidanzato di Angela. Quest'ultimo è apparso determinato a scoprire cosa sia successo a Jana e chi ha provato ad ucciderlo. Manuel, invece, si è trovato in una brutta situazione. Il giovane ha scoperto che Tono non solo gli ha mentito ma è scappato dopo averlo truffato.