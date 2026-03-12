Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Leocadia darà ordine ad Angela di tornare a studiare in Svizzera per dividerla da Curro. La ragazza si ribellerà al volere della madre, decidendo di accamparsi nei giardini della tenuta.

Leocadia ordina alla figlia di tornare in Svizzera

Leocadia vedrà Angela e Curro abbracciati. La donna non esiterà affrontare il valletto, ricordandole che è il figlio illegittimo di Alonso dopo aver rimproverato aspramente la figlia. La darklady obbligherà il giovane a prendere le distanze da Angela, minacciandolo di gravi conseguenze.

La situazione si complicherà quando Leocadia ordinerà alla figlia di partire per la Svizzera e riprendere gli studi per diventare avvocatessa. Angela implorerà la madre di farla rimanere a La Promessa davanti ad un affranto Romulo. La giovane sarà costretta a salire in auto in direzione della stazione in preda a un pianto a dirotto.

Angela decide di accamparsi nel giardino della tenuta

Le anticipazioni rivelano che Angela chiederà all'autista di tornare indietro per affrontare sua madre. Leocadia non concedere alla figlia di tornare ad abitare nella residenza di Alonso. Angela, a questo punto, deciderà di accamparsi in giardino con le poche provviste a sua disposizione. Un ricatto che la darklady non vorrà prendere in considerazione.

Leocadia proibirà a tutto lo staff e gli ospiti della tenuta di portare del cibo e delle coperte ad Angela per costringerla a salire sul primo treno in direzione Svizzera. La donna esigerà che anche Manuel rispetti il suo volere, scatenando il suo disappunto. Martina, invece, non esiterà a disobbedire a Leocadia, portando alla ragazza della cioccolata calda ed una coperta per riscaldarsi. Sarà in questa circostanza che la giovane inizierà a sentirsi male.

Simona ha capito che Tono le sta nascondendo qualcosa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà marzo sui teleschermi italiani, Lorenzo e Leocadia hanno iniziato a tramare alle spalle di Eugenia, ritenendola un ostacolo per i loro subdoli piani.

I due hanno aggiunto delle dosi di laudano ad una bevanda, offerta poi alla sorella di Cruz in modo da farla impazzire e convincere Alonso a rinchiuderla nuovamente in sanatorio. Eugenia ha iniziato a delirare ed Emilia è stata costretta all'allontanarla dalle stanze per permetterle di riprendere lucidità. Infine, Simona è apparsa sempre più certa che Tono le stesse nascondendo qualcosa. La cuoca è sicura che suo figlio non sia stato vittima di una rapina ma che abbia sperperato i soldi al tavolo verde.