Nelle puntate spagnole de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4, Alonso chiederà a Lisandro di aiutarlo a tenere nascosto il suicidio di Eugenia. La decisione non sarà presa bene da Curro, il quale prenderà le distanze dal padre.

Eugenia si lancia da un'altissima roccaforte trovando la morte

Eugenia deciderà di prendere parte al battesimo di Rafaela e Andres. La donna in preda alla confusione più totale ferirà Adriano con un colpo di pistola e poi pentitasi salirà su di un'altissima roccaforte con in braccio Andres, per il quale prova un'ossessione.

La sorella di Cruz deciderà di farla finita, gettandosi dall'edificio nonostante le implorazioni di suo figlio Curro. Quest'ultimo accuserà dei rimorsi di coscienza per non essere riuscito a salvare la madre, che aveva iniziato a dare nuovi segnali di squilibrio mentale. Allo stesso tempo, Adriano verrà sottoposto ad un intervento chirurgico che riuscirà alla perfezione.

Curro prende le distanze da Alonso

Le anticipazioni rivelano che Alonso dovrà affrontare un nuovo scandalo in seguito al suicidio di Eugenia, temendo che Lisandro possa prendersela nuovamente con la famiglia dopo aver fatto la spia al Re di Spagna. Il nobile deciderà di tenere la bocca cucita per riconoscenza nei confronti di Adriano, che si era beccato un colpo di pistola al suo posto.

Il duca farà in modo che la morte ed il funerale di Eugenia non trapelino fino al Re.

Curro non prenderà bene tale scelta, anzi avrà un duro scontro con Lisandro, che l'accuserà di essere un semplice valletto mentre Eugenia nemmeno sua madre. Alonso pretenderà che suo figlio chieda scusa al duca e lo ringrazi per aver evitato un nuovo scandalo. Curro non potrà nemmeno godere dell'appoggio del marchese che pretenderà che ritorni in servizio come valletto nonostante il dolore per la perdita di Eugenia. Il giovane si allontanerà sempre di più da suo padre, stabilendo un rapporto sempre più stretto con Angela.

Romulo ha detto a Ricardo di conoscere Emilia da tempo

Nel contempo, negli ultimi episodi de La Promessa che sono stati trasmessi ad inizio marzo in Italia, Catalina ha svelato ad Alonso di aver intenzione di sposare Adriano.

Il padre ha accettato la proposta e dato la sua benedizione all'unione. Tono, invece, ha pregato sua madre di non ostacolarlo nel suo lavoro come aiutante di Manuel. Curro e Pia hanno continuato ad indagare sul coinvolgimento di Lorenzo nella morte di Jana e Dolores. Alonso, invece, ha scoperto che Martina si è recata a trovare Cruz in galera e non l'ha presa bene. Infine Romulo ha confidato a Ricardo di conoscere Emilia da tempo e di essere infastidito dalla sua presenza alla tenuta.