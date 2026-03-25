Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programma su Rete 4 rivelano che Manuel (Arturo Garcia Sancho) crederà di essere vittima di spionaggio industriale quando una figura misteriosa si introdurrà di nascosto nel suo hangar. Il pubblico scoprirà che si tratta di Enora Mendez, una ragazza appassionata di motori aerei.

Manuel crede di essere vittima di spionaggio industriale

Un misterioso cliente spedirà una lettera a Manuel per commissionargli tre motori aerei. Il marchesino si avvarrà dell'aiuto di Tono nella progettazione.

Nonostante questo, il giovane apparirà molto cauto nell'eseguire l'ordine poiché il committente si firmerà soltanto con E.M. Molto presto, Manuel e Tono scopriranno che qualcuno entra di nascosto nell'hangar in orario notturno. L'erede del marchesato crederà di essere finito al centro di uno spionaggio industriale. Di conseguenza, Manuel e Tono decideranno di appostarsi per cogliere l'intruso con le mani nel sacco. I due non riusciranno a fermare la figura misteriosa, che riuscirà a farla franca.

Manuel fa la conoscenza di Enora ad un party alla tenuta

Il mistero avrà le ore contate. Dalle anticipazioni della soap opera spagnola si apprende che Enora riuscirà a introdursi ad un party senza invito per avvicinarsi a Manuel in occasione della festa d'investitura di Catalina e Adriano a conti.

Il marchesino rimarrà senza parole quando la ragazza le dirà di chiamarsi Enora Mendez come proprio il misterioso committente dei motori aerei. Manuel rimarrà ancora più sorpreso quando la ragazza dirà di essersi introdotta nell'hangar a causa della sua passione per i motori. Il figlio di Alonso inviterà Enora nella sua officina per farle alcune domande.

Jana è deciso a scoprire la verità sulla morte della sorella Jana

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono andati in onda a fine marzo in televisione, Curro è apparso sempre più determinato a scoprire chi abbia ucciso sua sorella Jana e chi abbia provato ad eliminarlo, manomettendo la sella del suo cavallo. L'ex baronetto è apparso certo che dietro tutto questo ci sia la stessa mano e per questo ha chiesto a Lope e Angela di aiutarlo a scoprire la verità.

I tre si sono recati alla gioielleria Llop, il luogo collegato all'omicidio della cameriera sebbene il primo tentativo è andato a vuoto. Ma Curro non si è arreso ed ha fatto ritorno nel negozio insieme a Lope. I due si sono finti clienti di alto rango, finendo per acquistare uno smeraldo senza avere i soldi necessari. In questo modo, i due si sono trovati a corrispondere un debito pesante sulle loro spalle.