Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Alonso deciderà di affidare a Catalina la gestione della tenuta. La novità non sarà presa bene a Martina, che vedrà il suo rapporto con la cugina incrinarsi sempre di più.

Alonso affida a Catalina la gestione della tenuta

Tutto inizierà quando Alonso deciderà di passare a Catalina e Adriano la gestione delle terre del marchesato dopo averli presentati in società come conti. La ragazza accetterà con entusiasmo tale iniziativa, coinvolgendo anche suo marito.

La sorellastra di Manuel eviterà di consultare Martina, la proprietaria del 25% delle azioni della tenuta. La dimenticanza costerà cara a Catalina quando Jacobo spierà una conversazione di lei con Adriano e capirà che Alonso ha lasciato l'intera gestione de La Promessa a loro due. L'uomo, a questo punto, avviserà Martina che però non vorrà credere alle sue parole.

Il rapporto tra Martina e sua cugina entra in crisi

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Martina crederà che sia impossibile che sua cugina non l'abbia informata, poiché l'aveva sempre aiutata negli incontri importanti di lavoro e nella gestione dei bambini. La donna dirà a Jacobo che facilmente ha frainteso il discorso di Adriano e Catalina.

Ma quest'ultima confermerà che Alonso ha lasciato nelle sue mani e quelle del marito La Promessa.

Da questo momento, il rapporto tra le due cugine entrerà in crisi e Jacobo approfitterà di questo per mettere ancora più zizzania tra di loro. La situazione peggiorerà quando Martina scoprirà che Catalina ha chiuso un contratto con alcuni agricoltori senza prima consultarla. La donna si sentirà tradita dalla sua cugina, apparendo decisa a non permetterle di ottenere tutto il controllo della tenuta.

Tono ha accettato di lavorare con Manuel nella sua officina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo sui teleschermi di Rete 4, Curro (Xavi Lock) e Lope (Enrique Fortun) si sono indebitati comprando uno smeraldo da 3 mila peseta durante la seconda visita alla gioielleria Llop.

I due sono apparsi in difficoltà, non sapendo a chi chiedere un prestito visto che Vera e Angela li avevano già aiutati a recarsi nel casinò. Intanto Manuel e Simona si sono scusati con Tono. L'erede del marchesato ha convinto l'operaio a tornare a lavorare con lui. Manuel ha avuto bisogno dell'operaio per far partire la sua attività e ripagare il debito contratto con Leocadia. Tono ha accettato di collaborare con Manuel (Arturo Garcia Sancho) anche se si è dimostrato offeso per essere stato considerato come un ladro.