Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Margarita farà ritorno alla tenuta a distanza di molto tempo. La presenza della madre di Martina metterà in crisi sia Lorenzo che Leocadia.

Leocadia vede il ritorno di Margarita alla tenuta

Leocadia dovrà fare i conti con una presenza ingombrante dopo essere riuscita a sbarazzarsi di Eugenia. La darklady farà impazzire la madre adottiva di Curro, somministrandole delle dosi di laudano con la complicità di Lorenzo. La donna perderà la ragione, finendo per uccidersi, gettandosi ad un'altissima roccaforte.

Dopo essere riuscita ad allontanare Catalina dalla tenuta, Leocadia vedrà il ritorno di Margarita, che sarà decisa a tutto pur di fermarla. La madre di Martina tornerà alla tenuta con l'intenzione di farla pagare cara a tutti quanti. La donna dimostrerà di essere più decisa di Leocadia e Lorenzo, attualmente gli aguzzini di Angela.

Margarita riesce ad impedire le nozze tra Angela e Lorenzo

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Margarita risolverà la questione delle nozze tra Angela e Lorenzo. La donna informerà il capitano de La Mata di essere al corrente di un segreto capace di distruggerlo qualora venisse a galla. In questo modo, la madre di Martina convincerà l'uomo a lasciare in pace Angela, che apparirà sempre più innamorata di Curro.

Leocadia apparirà contenta che la donna sia riuscita ad allontanare Lorenzo dalla figlia anche se consapevole che dovrà farle un favore in cambio. Margarita pretenderà che la darklady smetta di imporre il suo volere alla tenuta e influenzare Jacobo, il futuro marito di Martina. Il ritorno della donna creerà un vero e proprio scompiglio nelle trame della soap opera, che potrebbe mettere in crisi tutti i protagonisti.

Eugenia ha scoperto che Curro è il figlio di Alonso

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio marzo su Rete 4, Catalina (Carmen Asecas) e Adriano hanno informato Leocadia di aver rinunciato alle nozze. Nonostante questo, i due giovani hanno pianificato in gran segreto la loro cerimonia insieme a Padre Samuel.

Eugenia, invece, ha fatto ritorno alla tenuta per fare una sorpresa a Lorenzo. Curro (Xavi Lock) ha finto di essere un nobile per non traumatizzare sua madre adottiva. La donna ha capito che il ragazzo le ha detto una bugia e per questo gli ha chiesto una spiegazione. Curro ha raccontato ad Eugenia di essere il figlio illegittimo di Alonso. La notizia ha sconvolto la donna, che non pensava a tale possibilità. Curro ha spiegato alla sorella di Cruz tutta la verità e per questo lei ha deciso di affrontare il cognato.