Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Jacobo sorprenderà tutta la famiglia Lujan con una decisione. Il nobile informerà tutti di aver deciso di non partire più per New York insieme a Martina.

Martina saluta tutti prima della partenza

Martina si appresterà a salutare tutti gli abiti de La Promessa. La giovane piangerà lacrime quando abbraccerà Alonso e Angela, diventata una figura importante per lei dopo la partenza di Catalina. Ma la giovane crollerà sopratutto quando abbraccerà Curro, con il quale aveva avuto una lunga storia d'amore fatta di alti e bassi.

Nonostante questo, il momento più difficile sarà quando Martina abbraccerà per l'ultima volta Adriano, per il quale nutre dei sentimenti d'amore. Allo stesso tempo, Jacobo saluterà tutta la famiglia Lujan con una stretta di mano. In questa circostanza, Martina chiederà al compagno di accelerare la partenza non riuscendo più a vedere i volti tristi della sua famiglia.

Jacobo e Martina decidono di non partire più per New York

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Jacobo sorprenderà tutti quando chiederà ai domestici di riportare tutte le valigie all'interno de La Promessa. L'uomo dichiarerà: "Non posso farlo. Io e Martina restiamo." La giovane chiederà una spiegazione a Jacobo, che le risponderà: "Non lo vedi?

Credo che la risposta sia chiarissima, è nei tuoi occhi. Martina, non posso andare da nessuna parte sapendo che sto rendendo infelice la persona che amo di più a questo mondo". L'uomo, a questo punto, confiderà alla donna che si abituerà a vivere alla tenuta. Il nobile spiegherà a Martina che contatterà l'azienda per collaborare in una nuovo modo in cui non necessita la sua presenza a New York.

Romulo ha accusato Pia di essersi intromessa nelle sue faccende private

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio marzo su Rete 4, Petra ha visto Padre Samuel e Maria scambiarsi un bacio appassionato. Il prelato e la domestica hanno faticato a stare lontani l'uno dall'altra.

Emilia, invece, ha raccontato il suo passato con Romulo a Pia. La donna ha detto all'inserviente di aver conosciuto il maggiordomo molti anni prima. Romulo si è infuriato quando ha visto l'ex fidanzata parlare con Pia. L'uomo ha accusato quest'ultima di essersi intromessa in alcune faccende private che avrebbe preferito mantenere segrete.

Catalina (Carmen Asecas), invece, ha faticato non poco a riprendersi dal parto cesareo. La marchesina è apparsa felice di far conoscere i suoi gemelli ad Eugenia, che si è particolarmente affezionata al piccolo Andres.