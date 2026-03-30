Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda a fine marzo su La1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Maria apparirà molto preoccupata per la sua gravidanza in seguito ad un malore. Cristobal, invece, deciderà di lasciare Teresa a causa di Leocadia.

Maria è preoccupata per la sorte del bambino che attende

Le condizioni di salute di Maria faranno preoccupare tutti. La donna in attesa di un bambino accuserà un malore in seguito ad una discussione con Carlo in merito ad un possibile aiuto economico da parte di Manuel. La domestica sentirà un dolore al basso ventre, che la faranno preoccupare per la sorte del suo erede.

Nel frattempo, Leocadia rivelerà a Cristobal di avergli mentito sulla paternità si Angela. La darklady informerà il capo maggiordomo della tenuta di averglielo fatto credere solo perché gelosa del legame sorto con Teresa e perché voleva assicurarsi la sua lealtà. Nonostante un'iniziale perplessità, Cristobal finirà per credere alle parole di Leocadia, sopratutto quando gli confiderà di provare per lui dei sentimenti.

Cristobal pone fine alla storia d'amore con Teresa

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Leocadia rifiuterà di rivelare il nome del vero padre di Angela. La donna rivelerà a Cristobal che si tratta di un uomo molto potente. Il capo maggiordomo de La Promessa finirà per graziare Leocadia e per questo deciderà di porre fine alla storia d'amore con Teresa.

Allo stesso tempo, Angela rinuncerà a scoprire l'identità del suo vero papà.

Infine Manuel deciderà di fare una proposta di lavoro a Ricardo, tornato nel marchesato a distanza di mesi. Il figlio di Alonso chiederà all'uomo di fargli da valletto personale in modo da poter restare a La Promessa e stare vicino a Santos, alle prese con la morte della madre Ana.

Lisandro ha iniziato a disprezzare Curro

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine marzo in televisione, Lisandro ha continuato a comportarsi in modo strafottente nei confronti di tutta la famiglia Lujan. In particolare, il duca ha iniziato a disprezzare Curro dopo aver scoperto che è diventato un cameriere.

Intanto Leocadia si è trasferita nella camera di Lorenzo dopo aver aiutato Manuel a finanziare la sua attività. Romulo ha chiesto perdono a Pia, la quale ha accettato emozionata le sue scuse.

Lope e Curro, intanto, sono tornati in gioielleria dove Esmeralda ha riconosciuto quest'ultimo. Tono, invece, ha fatto ritorno alla tenuta per provare a difendere la sua posizione. L'operaio ha chiesto a Manuel di telefonare al sergente, che ha confermato che ci sono state altre rapine dopo la sua.