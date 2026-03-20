Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La 1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che la guardia civile arriverà alla tenuta per dare una drammatica notizia. Santos rimarrà senza parole quando scoprirà che sua madre Ana è stata ritrovata morta.

La guardia civile dice a Santos che sua madre Ana è morta

La guardia civile farà il suo arrivo a La Promessa per dare una tragica notizia. Cristobal informerà Santos che Ana è morta. Il lacché proverà a dimostrarsi forte davanti allo staff, arrivando a rifiutare di prendersi dei giorni liberi.

Il giovane preferirà continuare a lavorare per non pensare al grande dolore. Tutti i domestici cercheranno di appoggiare Santos, finché non accuserà una vera e propria crisi. Il figlio di Ricardo crollerà davanti a Pia, dichiarando: "Sono sopraffatto. Non so cosa provo. È come se il mondo fosse completamente cambiato e io mi fossi perso senza capire nulla". Santos incontrerà poi Cristobal nel suo ufficio per parlare delle informazioni ricevute dalla Guardia civile sul caso della madre. Nonostante tutto, il lacché proverà un certo sollievo nel poter dare alla madre una sepoltura cristiana.

Ricardo torna a La Promessa per stare al fianco del figlio

Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che l'incontro tra Santos e Cristobal sarà funestato dall'arrivo di Cristobal, che farà ritorno a La Promessa dopo un periodo lontano.

Il giovane rimarrà senza parole alla vista del suo genitore e lo ringrazierà tra le lacrime per essere venuto. Il pubblico scoprirà che Ricardo ha deciso di far ritorno alla tenuta dopo aver appreso della morte della moglie. L'uomo confiderà a suo figlio Santos: "Mi dispiace molto che tu abbia dovuto occuparti di tutto da solo. Sono venuto appena ho potuto. Vorrei averlo saputo prima". Il giovane Pellicer potrà così contare sull'appoggio del padre durante l'ultimo viaggio della madre.

Lisandro ha fatto il suo arrivo alla tenuta

Nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà marzo su Rete 4, Curro, Lope e Angela hanno raggiunto il casinò per incontrare Basilio. Quest'ultimo ha capito le intenzioni dei due ragazzi e per questo ha minacciato la figlia di Leocadia con un coltello alla gola.

Lisandro, invece, ha fatto il suo arrivo alla tenuta per chiedere aiuto e ospitalità dopo aver avuto un guasto alla sua auto. Manuel si è offerto di dargli una mano con il motore mentre Alonso e Leocadia hanno voluto vederci più chiaro sull'arrivo del nuovo ospite, una figura molto vicina al Re di Spagna. Il marchese ha temuto che il consigliere fosse stato mandato dal monarca a spiare le mosse della sua famiglia dopo gli scandali dell'ultimo periodo.