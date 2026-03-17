Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche settimana su Rete 4 rivelano che Angela si ribellerà alla madre, decidendo di rimanere alla tenuta. Il colpo di testa non piacerà a Leocadia, la quale ordinerà alla figlia di diventare la segretaria di Lorenzo.

Angela non vuole lasciare la tenuta

Leocadia vedrà Curro ed Angela baciarsi. La darklady convincerà Alonso a separare i due ragazzi per evitare scandali col Re di Spagna. La donna penserà di agire in prima persona per evitare ogni riavvicinamento tra Angela e Curro. Leocadia darà ordine di preparare i bagagli, obbligando la figlia a salire su di un treno per la Svizzera, dove riprendere gli studi universitari.

La ragazza respingerà l'intenzione della madre anche se poi salirà sulla vettura, rassegnata a perdere Curro.

Durante il tragitto, Angela deciderà di tornare indietro, accampandosi nel giardino della tenuta. In questa circostanza, la donna confesserà a Leocadia di voler rimanere in tenda finché non le permetterà di tornare a La Promessa. La darklady proibirà allo staff di portare coperte calde e cibo ad Angela per obbligarla a prendere il primo treno in direzione Svizzera.

Leocadia costringe la figlia a diventare la segretaria di Lorenzo

Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo rivelano che Martina non rispetterà l'ordine di Leocadia, portando all'amica del cibo e dei vestiti caldi. La darklady permetterà alla figlia di far ritorno a La Promessa dopo averla vista fisicamente provata dal freddo.

Lecoadia ricatterà Angela, una volta guarita dall'influenza. La donna obbligherà la ragazza a diventare la segretaria di Lorenzo, costringendola a preparare la documentazione per molte ore. Al momento, Angela accetterà le imposizioni di Leocadia visto che l'alternativa sarebbe quella di ritornare in Svizzera e quindi allontanarsi da Curro. Al tempo stesso, Lorenzo inizierà a mostrare una certa ossessione nei riguardi di Angela.

Padre Samuel è intervenuto in difesa di Petra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà marzo su Rete 4, Angela ha chiesto soldi a sua madre Leocadia per dargli di nascosto a Curro. L'ex baronetto ha intenzione d'incontrare Basilio, uno dei clienti di un casinò.

Intanto Romulo si è arrabbiato con Pia per aver fatto alcune indagini sul suo passato amoroso. Ricardo non è riuscito a rimediare alla situazione che si è creata tra i due colleghi. Petra, invece, ha continuato a mostrarsi gentile nei confronti dei colleghi, che però non hanno creduto alla sua redenzione. Padre Samuel è intervenuto in difesa della governante, assicurando a tutti del suo cambiamento.