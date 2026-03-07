Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Leocadia sorprenderà Angela continuare a frequentare Curro nonostante il suo ordine di stargli lontano. La darklady furiosa ordinerà alla figlia di lasciare la tenuta e raggiungere la Svizzera per riprendere gli studi in legge.

Leocadia chiede ad Angela di prendere le distanze da Curro

Leocadia vedrà un abbraccio tra Curro e Angela. La darklady ordinerà alla figlia di prendere le distanze dall'ex baronetto poiché ormai diventato un semplice valletto.

La donna pregherà poi Alonso di mettere in riga il figlio, non volendo che Angela finisca in uno scandalo. Leocadia crederà di avere la situazione sotto controllo fin quando non ascolterà un dialogo tra sua figlia e Curro. In questa circostanza, Angela dirà all'ex baronetto che nessuno potrà allontanarla da lui nemmeno l'arcigna madre. Quest'ultima non prenderà bene il nuovo colpo di testa della primogenita e per questo sceglierà di usare le maniere forti.

Leocadia ordina alla figlia di lasciare La Promessa

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Leocadia acquisterà un biglietto per la Svizzera, costringendo Angela a riprendere gli studi in legge all'università. La ragazza proverà a opporsi alla scelta della genitrice ma lei non vorrà sentire ragioni.

Angela, a questo punto, sarà costretta a lasciare La Promessa senza la possibilità di salutare nessuno. Il piano rischierà di saltare a causa di Lisandro, il quale accuserà Leocadia di avergli mancato rispetto per aver impedito a sua figlia di salutarlo come si deve. Allo stesso tempo, Angela non lascerà veramente il marchesato, rifiutandosi di raggiungere la Svizzera come richiesto dalla madre.

Tono ha fatto ritorno alla tenuta

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio marzo sui teleschermi di Rete 4, Tono è tornato alla tenuta, affermando di essere stato derubato. Il giovane ha raccontato che alcuni malviventi gli hanno rubato il denaro e l'auto. Manuel non ha faticato a credere alla versione del suo operaio mentre Alonso e Simona hanno nutrito molti dubbi su di lui.

La cuoca è apparsa propensa a credere che il figlio si fosse messo in un nuovo pasticcio.

Lorenzo, invece, è apparso sempre più angosciato dalla presenza di Eugenia e per questo ha cercato con ogni mezzo di farla tornare in sanatorio. Questa volta, il capitano de La Mata ha potuto contare sull'appoggio di Leocadia, che ha cercato d'influenzare Alonso per raggiungere il suo scopo. Lorenzo ha versato alcune gocce di un medicinale nel bicchiere della moglie che ha iniziato a delirare.