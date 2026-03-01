Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Tono confiderà a Manuel di aver sperperato i suoi soldi in una bisca con la speranza di triplicare la somma per saldare alcuni debiti. Il marchesino ascoltato tale racconto deciderà di aiutare il figlio di Simona, chiedendo un prestito a Leocadia.

Tono sperpera i soldi di Manuel in una bisca

Tono utilizzerà il denaro avuto da Manuel per comprare le attrezzature per costruire motori aeri in una bisca clandestina. L'operaio vorrà triplicare i soldi per saldare i debiti contratti in precedenza.

Ma Tono perderà tutto quanto, tanto da dover vendere la macchina avuta in prestito da Alonso per pagare alcune persone della bisca. Una volta tornato a La Promessa, Tono dirà a Manuel e Simona di essere stato derubato da una banda di malfattori. Il marchesino si troverà costretto a chiedere a Leocadia di diventare sua socia pur di recuperare dei soldi per l'acquisto degli utensili necessari alla costruzione dei motori aerei di Pedro Farrè. La darkalady darà immediatamente il denaro al ragazzo per non fargli fare brutta figura con l'imprenditore.

Manuel chiede un prestito a Leocadia per aiutare Tono

Le anticipazioni rivelano che Tono con le spalle al muro confesserà tutta la verità ma Manuel deciderà di perdonarlo ugualmente anche se lo obbligherà a fare pace con Simona.

Il marchesino chiederà al saldatore a quanto ammontano i suoi debiti, desideroso di aiutarlo a ripagare tutto quanto. Il giovane si recherà nuovamente da Leocadia chiedendole un altro prestito, fingendo di aver fatto male i calcoli. La darklady, a questo punto, esigerà di mettere nero su bianco il loro accordo di società, precisando che le sue quote corrispondono al 60% della stessa. In questo modo Manuel si troverà in grande difficoltà poiché Leocadia rischierà di diventare l'azionista di maggioranza.

Lorenzo ha continuato a tramare alle spalle di sua moglie Eugenia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda nei primi giorni di marzo su Rete 4, Alicia ha convinto Petra ad aprirsi completamente.

La governante ha vissuto un momento di cambiamento che nessuno si poteva mai immaginare. Tutta la servitù ha continuato a guardarla con diffidenza non credendo che il suo cambiamento fosse reale. Padre Samuel è intervenuto, invitando la donna ad avere pazienza. La situazione tra Eugenia e Lorenzo, invece, è apparsa sempre più tesa. La donna ha difeso Curro, sentendosi in colpa per non averlo protetto in passato. Il capitano de La Mata non ha voluto lasciare spazio alla moglie ed ha continuato a tramare alle sue spalle.