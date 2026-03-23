Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra diversi mesi su Rete 4 rivelano che Manuel dimostrerà di aver superato la perdita di Jana. L'erede del marchesato inizierà a guardare con occhi diversi Julieta, che arriverà alla tenuta insieme a suo marito Ciro. Ricardo, invece, farà ritorno a palazzo per stare vicino al figlio Santos alle prese con la perdita della madre.

Manuel prova un interesse per Julieta

Julieta sarà ancora alla ricerca del suo posto a differenza del marito Ciro, che si occuperà della gestione de La Promessa.

Durante un dialogo con Curro, la nuova arrivata scoprirà che Manuel è sopraffatto delle pratiche burocratiche della sua attività di produzione di motori aerei. Julieta si offrirà di dare una mano al marchesino, che accetterà dopo aver capito che se la cava coi numeri. Manuel inoltre apparirà contento di poter passare del tempo con la ragazza per la quale ha iniziato a provare un certo interesse dopo molto tempo dalla morte di Jana.

Allo stesso tempo, Ciro non vedrà di buon occhio che sua moglie abbia iniziato a lavorare per Manuel. L'uomo apparirà contrario al fatto che una donna del suo rango percepisca uno stipendio. Il figlio di Alonso difenderà la decisione presa da Julieta, che a sua volta riaffermerà la sua indipendenza.

Ricardo fa ritorno a La Promessa dopo la morte di Ana

Le anticipazioni dello sceneggiato spagnolo rivelano che Ricardo farà ritorno a La Promessa dopo molto tempo. L'ex maggiordomo della tenuta vorrà stare vicino al figlio Santos in seguito alla perdita della madre Ana. In questa circostanza, l'uomo impedirà a Pia di accompagnare lui e suo figlio al cimitero per dare una sepoltura cristiana alla donna. Una volta tornato alla tenuta, Ricardo otterrà un'offerta di lavoro da Manuel.

Curro ha deciso di recarsi alla gioielleria Llop

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo sui teleschermi di Rete 4, Angela, Curro e Lope sono rientrati dal casinò con delle informazioni inaspettate.

I tre hanno scoperto che Basilio non era altro che il mercenario mandato alla tenuta per manomettere la sella del cavallo ed uccidere l'ex baronetto. Basilio è apparso all'oscuro dell'identità del mandante ma a conoscenza solo del luogo dove si sono incontrati per scambiarsi le informazioni ovvero la gioielleria Llop. Dopo aver informato Pia di quanto scoperto, Curro ha deciso di fare di testa sua, raggiungendo l'attività per fare delle indagini personali sulla vicenda in cui ha rischiato di morire. Infine Manuel ha provato a far partire la sua attività nonostante i soldi persi da Tono ma l'arrivo di una lettera ha cambiato i suoi piani.