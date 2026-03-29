Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4 rivelano che Manuel capirà che Leocadia ha provato a screditarlo con Pedro Farré per rovinare la sua attività. Il giovane deluso non esiterà a mettere alla porta la darklady.

Manuel capisce che Leocadia sta facendo il doppio gioco

Manuel rimarrà in balia di Leocadia per via di un debito contratto con lei per iniziare la sua attività di produzione di motori aerei. L'erede del marchesato spererà di convincere Pedro Farré ad acquistare i suoi motori e saldare così il debito contratto con la darklady.

L'uomo si accorgerà presto che Leocadia ha intercettato una chiamata dell'imprenditore ed ha preso accordi con lui senza avvisarlo prima. Manuel capirà che la donna sta facendo il doppio gioco in quanto desiderosa di diventare la proprietaria della sua azienda. Il vedovo di Jana inoltre scoprirà che Leocadia ha ingannato persino Farré provando a screditarlo con l'aeronautica.

Manuel scopre che la darklady vuole rovinare la sua azienda

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Manuel riceverà la visita del comandante Rivero, incaricato di fare alcune verifiche sul motore che ha ideato. In questa circostanza, l'uomo rivelerà all'erede del marchesato di aver ricevuto una soffiata in merito ad alcune irregolarità nella costruzione del motore.

Il pubblico scoprirà che Leocadia aveva cercato di mettere male il vedovo di Jana. Quest'ultimo capirà che la darklady ha intenzione di rovinarlo per non essere riuscita a mettere le mani sulla sua azienda.

Il marchesino scoperte tutte le malefatte metterà Leocadia alla porta, intimandole di sparire dalla tenuta una volta per tutte. La darklady cercherà di convincere Manuel di aver fatto tanto per la sua famiglia. La madre di Angela sarà quindi costretta a stipulare un accordo con il giovane per limitare il suo potere.

Lisandro ha fatto il suo arrivo alla tenuta

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine marzo in televisione, Lisandro ha fatto il suo arrivo alla tenuta e tutti quanti si sono prodigati per impedirgli di scoprire che Curro è diventato un semplice valletto e che Catalina ha partorito due gemelli fuori dal matrimonio.

Ma ecco, che il duca ha intravisto l'ex baronetto vestito da domestico intento a difendere Martina. Intanto Eugenia ha espresso il desiderio di andare a trovare Cruz in carcere, volendo avere delle risposte concrete da lei. Alonso non è apparso intenzionato a concedere il permesso alla cognata. Infine Lisadro ha continuato a comportarsi in modo spregevole con tutti i membri della famiglia.