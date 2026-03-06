Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel chiederà ad un investigatore privato di fare alcune indagini sul passato di Tono. L'erede del marchesato scoprirà che il suo saldatore non è mai stato sposato con Norberta.

Manuel aiuta Tono a ripagare i suoi debiti

Tono informerà Manuel di aver sperperato i soldi destinati per l'acquisto dei macchinari per la realizzazione di modelli aerei per usarli in una bisca clandestina per poter pagare dei debiti contratti con uno strozzino. Il marchesino deciderà di dare una seconda chance al figlio di Simona, chiedendo a Leocadia la cifra esatta per saldare il debito.

La mossa costerà cara a Manuel poiché la darklady diventerà la socia di maggioranza. Il figlio di Alonso pretenderà che Tono faccia pace con Simona, smettendola di accusarla di averlo abbandonato da bambino dopo averlo salvato dagli strozzini. Manuel inoltre vorrà che il giovane provi a salvare le nozze con Norberta almeno per il benessere dei figli. Tono non apparirà per nulla conciliante mentre cercherà di convivere a La Promessa insieme a Simona.

Manuel scopre che Tono non è sposato con Norberta

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Manuel chiederà ad una persona d'indagare sul conto di Tono, scoprendo che gli ha raccontato un'altra bugia. L'erede del marchesato scoprirà che il giovane non era mai stato sposato con Norberta e che i figli non erano i suoi.

Manuel, a questo punto, spiegherà a Simona che Tono ha fatto credere a tutti di avere una moglie poiché era stata lasciata dal marito. Il pubblico scoprirà che l'obbiettivo della coppia era quello di partire per l'estero dove nessuno avrebbe fatto domande sul loro rapporto. Il marito della donna aveva fatto ritorno nel marchesato e lei aveva accettato di dargli una nuova chance per il bene dei bambini. Simona scoprirà così per quale motivo Tono è molto amareggiato con la vita e si è consolato bevendo più del dovuto. La cuoca concorderà con Manuel nel mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.

Simona è apparsa in ansia per suo figlio

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio marzo su Rete 4, Padre Samuel è apparso l'unico a credere della sinceramente del cambiamento di Petra, prendendo le sue difese.

Il prelato ha rimproverato tutto lo staff della tenuta, pregandoli di portarle rispetto. Simona, invece, è apparsa in ansia per suo figlio dopo aver imbrogliato Manuel. La cuoca ha messo in guardia il marchesino ma lui ha ridato fiducia in Tono. Quest'ultimo ha confidato a Manuel di essere stato derubato dopo essere tornato alla tenuta pieno d'alcool.