Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Manuel farà delle scoperte inaspettate su Tono. Dopo che quest'ultimo ha raccontato di essere stato derubato dei soldi che Manuel gli aveva consegnato per acquistare i macchinari utili per avviare la loro attività, emergerà la verità. Tono svelerà di aver detto una bugia a riguardo, in quanto è stato lui a rubare i soldi di Manuel. Questa, però, non sarà l'unica menzogna raccontata dal giovane. Manuel, infatti, scoprirà anche un'altra cosa che lo lascerà senza parole,

Tono confessa di aver derubato Manuel, lui lo aiuta

Nelle prossime puntate de La Promessa verranno a galla delle notizie su Tono alquanto inaspettate.

Manuel si mostrerà molto comprensivo nei riguardi del giovane, malgrado abbia perso tutti i suoi soldi. Questo spingerà il ragazzo a confessare la verità. Tono ammetterà di aver preso lui i soldi del collega e di averli spesi in una bisca clandestina per saldare un debito. Purtroppo, però, Tono ha perso tutto, Manuel deciderà di dare un'altra chance al ragazzo. L'uomo chiederà a Leocadia la cifra esatta che gli serve per saldare il suo debito. La donna, però, approfitterà di questa situazione per avanzare una grossa pretesa a Manuel, ovvero, chiederà di entrare in possesso del 60% delle quote dell'attività, e non solo del 40% come inizialmente pattuito.

Trame La Promessa: Manuel scopre che Tono non è mai stato sposato con Norberta e i figli non sono i suoi

Manuel si offrirà di aiutare Tono, ma a patto che quest'ultimo rispetti alcune condizioni, ovvero, si riconcili con sua moglie Norberta, e metta da parte il rancore nei riguardi della madre Simona. La seconda condizione verrà assecondata dal giovane, ma nulla di fatto per la prima. Successivamente, infatti,, Manuel scoprirà un'altra enorme bugia raccontata da Tono. In realtà, quest'ultimo non è mai stato sposato con Norberta, e i figli non sono i suoi. Il ragazzo si è preso cura della donna dopo che è stata abbandonata dal vero marito con i suoi figli a carico. La bugia è stata raccontata con lo scopo di partire per l'estero un giorno, dove nessuno avrebbe fatto domande, fatto che non si è verificato a seguito del ripresentarsi del vero marito di Norberta.

Dinanzi tutte queste rivelazioni, anche Simona si ammorbidirà nei riguardi del figlio capendo perfettamente i motivi che lo hanno spinto a piombare nell'alcol e ad essere così ostile alla vita.

Le anticipazioni della settimana al 15 marzo

Nel frattempo, in attesa che vengano mandate in onda queste puntate de La Promessa, negli episodi che saranno trasmessi nella settimana fino al 15 marzo vedremo che Tono continuerà a dichiarare di essere stato derubato. Basilio minaccerà Angela con un coltello e, successivamente, si scoprirà la sua vera natura, ovvero, che è un mercenario incaricato di uccidere Curro. Le nozze di Catalina, invece, si celebreranno a palazzo con la famiglia e la servitù.