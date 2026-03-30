Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La1 e tra qualche mese sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Martina deciderà di aiutare Petra per impedire la chiusura del rifugio dei bisognosi gestito da Padre Samuel. La donna deciderà di fare un discorso al Patronato che colpirà tutti i presenti.

Martina aiuta Petra ad impedire la chiusura del rifugio di Padre Samuel

Tutto inizierà quando Petra chiederà a Martina di aiutarla a impedire che il rifugio di Padre Samuel venga chiuso. La cugina di Catalina deciderà di scrivere un accorato discorso da portare al Patronato, che non sarà visto bene da Jacobo, con il quale nasceranno delle forti discussioni.

Il nobile come altri membri della famiglia riterranno che la decisione di Martina sia una missione inutile che potrebbe essere dannosa per la reputazione dei Lujan. La donna sotto pressione deciderà di modificare il suo discorso, concentrandolo sull'aspetto economico e benefico che il suo piano potrebbe avere per il Patronato.

Il discorso di Martina emoziona le signore del Patronato

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Martina rimarrà sorpresa quando vedrà Adriano, Padre Samuel, Petra e Simona intervenire durante il suo discorso al Patronato. La cugina di Catalina forte del loro sostegno deciderà fare delle modifiche al suo messaggio, preferendo parlare col cuore.

Martina riuscirà così a colpire le signore del consiglio.

Il discorso della donna emozionerà anche una giornalista, che farà il suo arrivo a La Promessa per intervistare e diffondere il suo piano per aiutare i più bisognosi. In questa circostanza, Martina capirà che Adriano la comprende meglio di chiunque altro.

Manuel e Simona hanno chiesto scusa a Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo in Italia, Lope è tornato in gioielleria dove Esmeralda gli ha affidato un pacchetto mentre Trini gli ha rivelato che Jacobo ha comprato qualcos'altro oltre le fedi nuziali. Lope e Curro hanno trovato un braccialetto di smeraldi all'interno del pacchetto. Tono, invece, ha fatto ritorno all'hangar, comunicando a Manuel di aver comprato i macchinari necessari per aprire l'officina. L'operaio ha chiesto al marchesino di parlare col sergente che si sta occupando del suo caso.

L'uomo di legge ha confermato a Manuel che ci sono state altre rapine. Il giovane Simona, a questo punto, hanno chiesto perdono a Tono per non avergli creduto sull'aggressione di alcuni malviventi. Maria, invece, ha avuto un confronto con Padre Samuel perché nutre dei dubbi sul cambiamento di Petra, diventata più dolce con le persone.