Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Leocadia riassumerà Petra alla tenuta dopo che era stata allontanata ingiustamente per colpa di Maria. La governante tornerà ad essere ostile con lo staff dopo aver dimostrato un'insolita dolcezza.

Maria fa licenziare Petra

Petra perderà il posto di lavoro quando Maria la incolperà di aver fatto la spia alla curia in merito al matrimonio celebrato da Padre Samuel in un luogo non consacrato. La domestica perderà il controllo, sopratutto quando capirà che il prelato sta rischiando di essere scomunicato.

Maria non esiterà a mettere Petra contro tutto lo staff della tenuta, riuscendo a farla licenziare da Catalina.

La governante, a questo punto, sarà costretta a fare le valigie non prima di aver ribadito di non aver tradito Padre Samuel. Il pubblico scoprirà che la donna ha raccontato la verità. Il prelato confiderà a Maria di aver mandato lui la lettera alla curia per accelerare i tempi della sua sospensione. Samuel svelerà poi il mistero a tutti quanti.

Petra torna cattiva con lo staff dopo il ritorno alla tenuta

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Leocadia riassumerà Petra, dimostrandosi arrabbiata con Catalina e Martina che l'avevano licenziata senza un motivo. La darklady chiederà a Samuel di rimanere a La Promessa nonostante la sospensione come prelato.

Leocadia manterrà Lisandro all'oscuro del procedimento della curia. La madre di Angela inoltre farà in modo che Samuel si rechi a trovare Petra per chiederle di tornare al suo posto. La governante accetterà di essere nuovamente integrata nello staff.

Petra tornerà ad essere cattiva con lo staff dopo aver dimostrato un'insolita dolcezza che aveva insospettito Maria. Leocadia cercherà di calmare l'anziana donna, precisando di non voler altri scontri in vista della festa di Adriano, che verrà ufficialmente insignito del ruolo di conte da Lisandro.

Lope e Curro hanno accettato di portare Angela al casinò

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà marzo in prima visione su Rete 4, Lope e Curro hanno indossato lo smoking per andare al casinò ed affrontare Basilio.

I due hanno accettato di portare Angela insieme a loro visto che li aveva aiutati, recuperando del denaro. Tono, invece, ha fatto ritorno alla tenuta, raccontando a Manuel di essere stato derubato di auto e soldi. Il marchesino ha deciso di credere alla sua versione all'opposto di Simona e Alonso, che non sono apparsi convinti del ragazzo. Infine Lorenzo ha tramato alle spalle di Eugenia per farla tornare al più presto in sanatorio.