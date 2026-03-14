Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Emilia e Romulo si scambieranno un bacio d'amore dopo aver capito di amarsi ancora. Il maggiordomo inizierà a fare progetti per il futuro come lasciare la tenuta insieme all'infermiera.

Romulo ed Emilia si scambiano un bacio d'amore

Romulo rivelerà a Emilia di aver messo fine alla loro storia d'amore affinché si realizzasse professionalmente. Le parole del maggiordomo faranno breccia nel cuore dell'infermiera sopratutto quando apprenderà che non ha mai avuto altre relazioni dopo la loro, preferendo gettarsi a capofitto sul lavoro alla tenuta dei Lujan.

I due ex fidanzati passeranno sempre più tempo insieme grazie ad alcuni stratagemmi organizzati da Ricardo e Pia. Romulo ed Emilia finiranno per scambiarsi un bacio d'amore durante un incontro alla tenuta. In questa circostanza, la donna inizierà a provare dei sensi di colpa nei confronti dell'uomo poiché gli aveva fatto credere di essere sposata.

Romulo vuole rifarsi una vita lontano dalla tenuta

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Emilia sarà onesta con Romulo, ammettendogli di non essersi mai sposata come gli aveva fatto credere. Le parole colpiranno nel segno il maggiordomo, il quale inizierà a fare importanti progetti per il futuro insieme all'infermiera. L'uomo apparirà intenzionato a rifarsi una vita lontano da La Promessa.

Emilia, intanto, parlerà con Catalina e Adriano, dicendoli di aver concluso il suo impegno come tata dei due gemelli. Romulo, invece, dovrà affrontare un ostacolo prima di raggiungere la felicità poiché Alonso aveva sempre rifiutato di licenziarlo. Il maggiordomo rivelerà al marchese di essere innamorato di Emilia e di voler passare gli ultimi anni della sua vita accanto a lei lontano dalla tenuta. Alonso proporrà a Romulo un piano alternativo per continuare a stabilirsi alla residenza ma lui rifiuterà tale eventualità perché in questo modo non riuscirebbe mai a smettere di lavorare.

Curro ha scoperto che Basilio ha manomesso la sella del suo cavallo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà marzo su Rete 4, Curro è riuscito a mettere alle strette Basilio grazie all'intervento di Lope.

L'uomo ha confidato di essere stato ingaggiato per eliminare l'ex baronetto ma non di conoscere l'identità del mandante. Curro ha raccontato tutto a Pia, decidendo di raggiungere personalmente la gioielleria per cercare nuovi indizi. L'obbiettivo dell'ex baronetto è stato quello di scoprire l'identità dell'assassino di sua sorella Jana e chi ha tentato di ucciderlo, manomettendo la sella del suo cavallo.