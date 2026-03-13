Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Padre Samuel entrerà in una crisi di vocazione. Il prelato arriverà a togliersi l'abito talare dopo aver capito di provare dei sentimenti per Maria Fernandz.

Maria scopre che Padre Samuel rischia la scomunica

Maria metterà le mani su di una lettera in cui ci sarà scritto che Padre Samuel sta rischiando la scomunica per aver celebrato il matrimonio di Catalina in un luogo non consacrato. Il prelato farà credere alla domestica che qualcuno l'ha messo nei guai per vendicarsi di lui.

Maria, a questo punto, inizierà a fare alcune indagini, finendo per puntare il dito contro Petra a causa della sua vicinanza con Samuel. La governante affermerà di essere innocente ma non verrà creduta da nessuno dello staff del La Promessa. La situazione prenderà una drammatica piega quando Martina e Catalina scopriranno cos'è accaduto. Le due donne licenzieranno Petra, che sarà costretta a lasciare la tenuta anche se continuerà a ribadire la sua innocenza.

Samuel decide di togliersi l'abito talare

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Leocadia si arrabbierà con Martina e sua cugina per aver deciso di allontanarle Petra, dicendole che avrebbero dovuto avvertirla visto che si occupa dello staff della tenuta.

Allo stesso tempo, Padre Samuel continuerà a difendere la figura di Petra, scatenando il disappunto di Maria. Quest'ultima chiederà al prelato il motivo dietro Il suo comportamento. L'uomo confiderà alla domestica di essere stato lui a scrivere alla curia, in quanto deciso a sciogliere il suo vincolo sacerdotale. Il prelato dimostrerà di provare dei fortissimi sentimenti per Maria. L'uomo deciderà di vuotare il sacco con lo staff per poi togliersi l'abito talare, dimostrando di stare attraversando una crisi di vocazione. Leocadia permetterà a Samuel di rimanere alla tenuta anche se gli chiederà di non dare troppo nell'occhio per non suscitare la reazione di Lisandro.

Simona è certa che Tono abbia mentito

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono stati trasmessi a metà marzo in prima visione su Rete 4, Leocadia e Lorenzo hanno unito le forze per allontanare Eugenia dalla tenuta. I due complici hanno versato del laudano all'interno delle bevande della donna con l'intenzione di farle perdere il controllo.

Simona, invece, è apparsa certa che Tono non abbia raccontato la verità in merito al furto del denaro. La donna è sicura che il figlio abbia sperperato i soldi in alcolici e nel gioco d'azzardo.

Infine Adriano e Catalina hanno deciso di unirsi in matrimonio all'insaputa di tutti. Il piano è stato scoperto da Leocadia, che ha detto alla coppia di sposarsi nel salone della tenuta.