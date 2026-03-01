Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Teresa diventerà la nuova governante, prendendo il posto di Petra. La novità non piacerà ai colleghi della donna, che inizieranno a prenderla in giro.

Teresa prende il posto di Petra come governante

La quinta stagione de La Promessa si aprirà con molti cambiamenti ed un salto temporale. Il pubblico scoprirà che Lope e Curro sono andati via. Quest'ultimo troverà rifugio in campagna insieme ad Angela che salverà dal suicidio. Petra, invece, perderà il suo posto da governante a favore di Teresa.

Quest'ultima apparirà contenta di questo nuovo incarico anche se i suoi amici faranno di tutto per prenderla in giro, sottovalutando le sue potenzialità. Teresa rimarrà molto male per essere trattata con sufficienza dai colleghi. La governante si sentirà delusa e abbandonata da coloro che credeva amici.

Teresa diventa spietata coi colleghi

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Teresa troverà conforto tra le braccia di Cristobal, il nuovo maggiordomo della tenuta. L'uomo spingerà la nuova governante a non crollare e farsi valere con gli altri colleghi. Teresa diventerà così spietata verso i suoi amici dopo aver ricevuto diverse mancanze di rispetto da parte loro. La donna parlerà ai colleghi, confessandoli di non poterli fare più sconti e precisando che quanto successo non potrà più essere recuperato.

La nuova governante pretenderà da loro rispetto e massima obbedienza. Teresa apparirà senza cuore anche nei confronti di Vera, alla quale farà una rivelazione scomoda. La donna dirà alla domestica che Lope ha lasciato La Promessa volontariamente in quanto desideroso di fare carriera. Teresa gelerà Vera dicendole che il cuoco è stato un vile quando l'ha lasciata con una lettera.

Tono ha fatto ritorno alla tenuta senza i soldi di Manuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine febbraio su Rete 4, Tono ha fatto ritorno alla tenuta senza i macchinari che gli aveva ordinato di acquistare Manuel. Il ragazzo ha detto al marchesino di essere stato derubato durante il viaggio.

La versione è stata creduta da Manuel, il quale ha incoraggiato Tono a recarsi alla guardia civile per denunciare il furto subito. Simona, invece, ha sospettato che suo figlio si fosse impossessato dei soldi del vedovo di Jana.

Nel frattempo, Martina ha deciso di essere sincera con Jacobo. La donna ha confidato al compagno di aver avuto in passato una storia d'amore con Curro. Infine Petra ha assunto un atteggiamento più docile con tutto lo staff della tenuta grazie alla vicinanza con Padre Samuel.