Il cantautore Paolo Vallesi ha recentemente condiviso riflessioni profonde sul suo percorso artistico e personale, ospite del programma televisivo ‘Ciao Maschio’, condotto da Nunzia De Girolamo. Al centro del suo racconto, spicca la decisione di lasciare Caterina Caselli, un momento che Vallesi stesso definisce «l’errore più grande della mia vita». L'artista ha rievocato gli inizi della sua carriera, quando Caselli lo aveva scoperto e supportato, distinguendosi per il grande rispetto con cui trattava i suoi artisti. Il passaggio a una struttura discografica di maggiori dimensioni, al contrario, lo fece sentire un semplice ingranaggio, allontanandolo da quelle radici che lo avevano condotto al successo.

Il legame con Caterina Caselli: dal distacco alla riconciliazione

Durante l'intervista, Vallesi ha rivelato i dettagli di un riavvicinamento significativo con Caterina Caselli, avvenuto dopo un decennio di silenzio. I due hanno ristabilito i contatti, si sono chiariti e riabbracciati, segnando un lieto fine per un rapporto professionale e umano di grande importanza. Oggi, il cantautore esprime profondo piacere nel constatare che Caselli continui a ricordarlo quando parla dei suoi artisti, un segno tangibile del legame che, nonostante le vicissitudini, è rimasto saldo e apprezzato da entrambi.

Il trionfo a Sanremo e l'impatto della notorietà improvvisa

Un altro capitolo fondamentale ripercorso da Paolo Vallesi è la sua esperienza al Festival di Sanremo del 1991, dove ottenne la vittoria nella sezione Nuove Proposte.

All'epoca, Vallesi era molto giovane e, come ha ammesso, non del tutto preparato a gestire l'improvvisa notorietà. Ha raccontato un aneddoto rivelatore: si recò al festival da solo, in macchina, con una camera d'albergo prenotata per sole due notti, poiché la sua casa discografica era convinta che la sua permanenza sarebbe stata breve. L'emozione era palpabile, e il terrore di salire sul palco e dimenticare il testo della sua canzone lo accompagnò per tutto il periodo della competizione, tanto da essersi esercitato per un mese a casa «con una scopa in mano», registrandosi e cercando di perfezionare ogni dettaglio.

L'attesa per il ritorno al Festival e la canzone 'nel freezer'

Nel corso della conversazione, Vallesi ha anche affrontato il tema della lunga attesa per un possibile ritorno sul palco dell'Ariston.

Gli fu suggerito di conservare una canzone per una futura partecipazione al Festival, un consiglio che lo portò a tenere il brano «nel freezer» per un periodo prolungato. L'attesa, tuttavia, si protrasse per ben quattro anni, un lasso di tempo considerevole, fino a quando la canzone venne infine pubblicata senza che si concretizzasse l'opportunità di presentarla a Sanremo. Questo episodio ha rappresentato per l'artista un ulteriore spunto di riflessione sulle dinamiche del mondo discografico e sulle scelte che hanno scandito la sua carriera.