Martedì 17 marzo su Rai 1 va in onda la seconda puntata della fiction Le libere donne. Le anticipazioni vedono Margherita denunciare le violenze subite dal marito, ma non essendo creduta dal giudice cade in uno stato di depressione. Inoltre Beppe stordisce la ricca ereditiera per approfittarsi di lei, ma il dottor Mario Tobino arriva in tempo per evitare il peggio.

Le libere donne: trama seconda puntata

Il prossimo episodio di Le libere donne con Lino Guanciale, vedono Margherita Levi trovare il coraggio di denunciare le violenze subite dal marito ma il giudice non le crede.

Dunque la ricca ereditiera sprofonda in uno stato di depressione. Come se non bastasse, Margherita viene definita inferma mentale e quindi in reparto optano per l’elettroschock. Mario Tobino è l’unico che cerca di trovare una cura alternativa per tornare a far star nene Margherita. Nel frattempo Beppe stordisce Levi per approfittare di lei, ma Tobino arriva prima che succeda qualcosa di irreparabile.

Dal punto di vista di sentimentale, il dottore sembra essere intenzionato a riallacciare i rapporti con Paola Olivetti, ma dall’altra parte il senso di protezione nei confronti di Margherita è troppo forte. Intanto la guerra finisce, ma le pazienti del reparto psichiatrico iniziano una rivolta a causa della mancanza di cibo.

I commenti a caldo degli spettatori

Terminata la prima puntata della mini-serie tv Le libere donne, su X diversi utenti hanno commentato con entusiasmo quanto andato in onda. Un utente ha affermato: “Il sodalizio tra Lino Guanciale e il regista Michele Soavi non deve mai finire. Insieme tirano fuori dei capolavori”. Un altro utente ha elogiato il lavoro dell’attore di origine abruzzese: “Tutti i personaggi d’epoca interpretati da Lino Guanciale sono magia pura”. Un altro utente si è complimentato con il cast: “Francesca Cavallin, Guanciale, Gaia Kessingler e Grace veramente superlativi”. Uno spettatore si è soffermato sulla trama: “Una serie difficile da vedere ma che racconta un determinato periodo storico”.

Un utente ha elogiato il dottor Tobino: “Un grande uomo in mezzo a tanta gentaglia”. Un’ulteriore utente ha affermato: “Ma dell’inserviente che si approfittata delle degenti ne vogliamo parlare?”. “Non è una fiction facile da seguire e richiede anche una certa attenzione, ma merita di essere vista”, ha invece concluso un utente.