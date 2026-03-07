Da martedì 10 marzo su Rai 1 alle 21:30 va in onda la mini-serie tv Le libere donne. Stando a quanto si apprende dalla trama il dottor Mario Tobino intende avviare dei laboratori creativi all'interno del reparto di psichiatria per le degenti, ma inizialmente deve affrontare lo scetticismo dei suo colleghi e delle stesse paziente. La vita del dottore cambia quando in reparto arriva Margherita.

Anticipazioni Le libere donne

Stando a quando si apprende dalle anticipazioni su Le libere donne, il dottor Mario Tobino vuole dar vita a dei laboratori creativi all'interno del reparto in modo da far trascorrere al meglio il tempo in reparto alle degenti.

Tuttavia l'idea dello psichiatra deve affrontare lo scetticismo dei suoi colleghi e delle stesse pazienti rinchiuse a Maggiano.

La vita del dottore cambia completamente quando in reparto arriva Margherita Lenzi: una donna che è stata fatta rinchiudere dal marito contro la sua volontà. La donna ha anche tentato di togliersi la vita, ma Tobino non ha mai creduto alla sua follia al punto da iniziare ad indagare sul passato della paziente per poi scoprire che è sposata con uomo violento che vuole solamente impossessarsi della sua eredità.

Dove e quando vedere la nuova serie

È possibile seguire Le libere donne su Rai 1 da martedì 10 marzo. La fiction è suddivisa in tre puntate è diretta da Michele Soavi ed è tratta dal romanzo "Le libere donne di Magliano" di Mario Tobino ed è stata interamente girata tra Viareggio e Lucca.

Nel cast troviamo Lino Guanciale nei panni di Mario Tobino, Fabrizio Biggio è Anselmi ovvero un giovane medico che condivide il modo di lavorare dello psichiatra, Grace Kicaj è Margherita Lenzi e Gaia Messerklinger nei panni di Paola Levi.

C'è entusiasmo tra gli spettatori Rai

Gli affezionati fan di Lino Guanciale non vedono l'ora di vederlo nei panni di Mario Tobino in Le libere donne. Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla miniserie: "Non vedo l'ora di vedere Guanciale vestire i panni di uno psichiatra". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Sono sicura che Lino Guanciale farà benissimo nei panni di Tobino". Un fan ha scritto: "Non vedo l'ora perché si tratta di una storia vera". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Ragazzi so già che diventerà la mia serie preferita vista la trama e il cast pazzesco".