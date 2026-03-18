Martedì 24 marzo su Rai 1 alle ore 21:30 circa andrà in onda l'ultima puntata della fiction Le libere donne. Nel gran finale, Paola Levi Olivetti scopre dalle scritture di Mario Tobino che il Dottore nutre un forte sentimento nei confronti di Margherita. Nel frattempo i soldati del regime arrivano nel reparto di psichiatria perché convinti che si nasconda una donna ebrea.

Le libere donne: il gran finale

In occasione dell'ultima puntata della mini-serie tv Le libere donne, le anticipazioni parlano di un Dottor Tobino sempre più confuso sentimentalmente: da un lato c’è la donna che ha sempre amato, mentre dall’altro c’è l’infatuazione per Margherita.

Paola casualmente scopre dalle lettere di Mario Tobino che l’uomo che ama si è innamorato della sua paziente. Dal canto suo anche Margherita è gelosa da quando ha visto il Dottore in una notte di passione con Paola. La situazione al reparto di psichiatria precipita, quando Peppe (ormai diventato uno squadrista) arriva a Maggiano perché sa che si nasconde una donna ebrea. Durante il ballo di beneficenza organizzato da Paola e dalla moglie del direttore, Margherita e un’altra paziente cercano di scappare ma il gesto estremo di un’altra donna ricovera cambia i piani.

Il commento degli utenti del web

Su X, Le libere donne ha riscosso un grande successo tanto che diversi fan hanno commentato con entusiasmo quanto accaduto nella penultima puntata.

Un utente ha scritto: “Mario Tobino devi chiudere le finestre quando ti vedi con altre donne”. A seguire un altro ha aggiunto: “Dottor Tobino non puoi far soffrire così Margherita”. Tra i vari utenti c’è chi ha affermato: “Non vedo l’ora di vedere come finisce”. Un altro utente ha affermato: “Aiuto Parisi e Peppe sono diventati due traditori”. Infine c’è chi si è complimentato per il cast: “Bianca Cavallin fantastica, così come Margherita. Ma anche Lino Guanciale, Biggio e Gaia non scherzano”.

La fiction è ispirata ad una storia vera

La fiction in onda su Rai 1 che vede protagonista Lino Guanciale è ispirata ad una storia vera, cioè quella del dottor Mario Tobino. Quest'ultimo di ritorno dal fronte ha deciso di operare in un manicomio dove venivano fatte rinchiudere tutte le donne che venivano considerate folli.

All'interno del reparto di psichiatria, Tobino ha conosciuto Margherita: una donna che ha subito per anni le angherie del marito che l'ha sposata solo per impossessarsi del suo ricco patrimonio. Il dottor Mario Tobino ha avuto una relazione per anni con Paola Olivetti. Sul posto di lavoro invece ha avuto a che fare anche con alcuni suoi colleghi che non condividevano le sue teorie.