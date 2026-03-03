Luca Argentero è il protagonista della nuova serie Sky Original, dove interpreterà l’avvocato Ligas. Questa notizia conferma il coinvolgimento dell’attore in un progetto che mira a narrare storie legate al mondo della giustizia, con un approccio contemporaneo e un occhio attento alle dinamiche sociali. La serie, prodotta da Sky Studios e Lotus Production, si inserisce nel solco delle produzioni italiane di qualità, proponendo un nuovo personaggio affidato a uno degli attori più apprezzati a livello nazionale.

‘Avvocato Ligas’: una nuova sfida per Luca Argentero

Il ruolo dell’avvocato Ligas segna una novità nella carriera di Luca Argentero, che si cimenta con un personaggio dalla notevole complessità e ricchezza di sfumature. La serie promette di esplorare temi di stringente attualità attraverso le vicende, sia personali che professionali, del protagonista. Offrirà uno sguardo sulle sfide e le responsabilità di chi opera nel settore legale. La scelta di Argentero per questo ruolo sottolinea la volontà di puntare su interpreti di grande esperienza e carisma, capaci di conferire profondità ai personaggi.

Sky Original amplia l’offerta delle serie italiane

Questa nuova produzione va ad arricchire il catalogo in costante espansione di serie italiane targata Sky Original, che negli ultimi anni ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica.

L’obiettivo è proporre storie originali e avvincenti, valorizzando il talento degli attori italiani e l’alta qualità delle sceneggiature. La collaborazione tra Sky Studios e Lotus Production assicura un elevato standard produttivo, con una cura meticolosa per i dettagli e la creazione di ambientazioni realistiche. La serie con Luca Argentero si profila come uno dei titoli di punta della prossima stagione televisiva.

Chi è Luca Argentero

Luca Argentero è un attore italiano riconosciuto per la sua versatilità e per aver interpretato ruoli di rilievo sia sul grande che sul piccolo schermo. Dopo i suoi esordi in programmi televisivi, ha consolidato la sua carriera partecipando a numerose produzioni di successo, distinguendosi per la sua capacità di affrontare generi differenti. La sua presenza in questa nuova serie ne conferma lo status di protagonista nel panorama dello spettacolo italiano.