Domenica 8 marzo è stato svelato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip e tra questi figura anche il nome di Lucia Ilardo. In collegamento con Lorenzo Pugnaloni, l'ex volto di Temptation Island Marco Raffaelli ha punzecchiato l'ex fidanzata di Rosario Guglielmi: "È chiaro che volesse fare tv, però mi dispiace che è stata tolta l'opportunità al mio amico".

Le dichiarazioni di Marco Raffaelli a Pugnaloni

In collegamento con l'esperto di gossip Pugnaloni, Marco Raffaelli ha detto cosa pensa della presenza di Lucia Ilardo al GFVip: "Sono contento per lei perché era chiaro che lei volesse fare televisione". Al tempo stesso l'ex volto di Temptation Island si è detto dispiaciuto perché Lucia non ha dato modo al suo ex fidanzato Rosario Guglielmi di voltare pagina dopo la fine della relazione: "Mi dispiace che ha tolto l’opportunità di farla al mio amico, è stata un po' cattivella perché sapeva che lui sarebbe stato chiamato a U&D".

Infine Marco Raffaelli ha detto di aver sentito Rosario e sa cosa pensa della nuova esperienza in tv di Lucia, ma preferisce non renderlo pubblico.

Che cos'hanno in comune Marco, Lucia e Rosario

Marco Raffaelli, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi hanno partecipato a Temptation Island nella precedente edizione: Marco era fidanzato con Denise, mentre Rosario e Lucia erano una coppia.

In merito all'ex coppia Rosario decise lasciare il programma da single, salvo poi dare una seconda chance alla sua ex Lucia. Nel momento in cui i due si stavano risentendo Guglielmi venne a sapere che Lucia flirtava con alcuni ex tentatori conosciuti all'interno del programma Mediaset. A seguire Rosario aveva ricevuto la proposta per diventare tronista e nel momento in cui aveva accettato, la sua ex Lucia scrisse al dating show per raccontare che i due si stavano risentendo.

Dunque il trono di Guglielmi è saltato, mentre Lucia ha voltato pagina con Lorenzo Spolverato.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il cast del GFVip e non hanno riservato delle critiche.

Un utente ha detto: "Ma Lucia di vip cos'ha? Ha semplicemente partecipato a Temptation Island e fatto una pessima figura". Un altro utente ha invece dato della raccomandata alla concorrente: "È stata presa solo ed esclusivamente perché sta frequentando Lorenzo Spolverato". Un altro utente ha affermato: "Lo chiamano GFVip ma alla fine i concorrenti famosi si contano sulle dita di una mano".