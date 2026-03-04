Da mercoledì 4 marzo su RaiPlay sono disponibili in anteprima i primi sei episodi di Mare Fuori 6. Stando alle prime anticipazioni Rosa Ricci continua ad essere al centro della scena: si indaga su chi ha progettato l'agguato per ucciderla. Nel frattempo presso il carcere minorile di Napoli, arriva Carmela: la ragazza sembra essere disposta a tutto per diventare la nuova "Regina di Napoli".

Mare Fuori 6: le nuove trame

Le anticipazioni di Mare Fuori 6, vedono ancora una volta Rosa Ricci al centro delle dinamiche: dopo l'agguato alla ragazza, si cerca di capire chi ha cercato di ucciderla.

La stessa Rosa dall'ospedale risulta avere uno stato d'animo piuttosto contrastante: da un lato l'erede del clan vorrebbe vendicarsi, mentre dall'altro vorrebbe vivere una vita più tranquilla e serena lasciando da parte gli affari criminosi di famiglia.

Carmela sembra essere disposta a tutto pur di diventare la nuova "Regina di Napoli" e rendere onore a Edoardo. Grazie alle sorelle Sharon, Annarella e Marika, l'ascesa di Carmela potrebbe essere facilitata. Simone invece è chiamato a prendere in mano le redini dell'organizzazione criminale dopo l'eliminazione dei Di Salvo.

Pareri contrastanti da parte degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo i sei nuovi episodi di Mare Fuori 6 ma c'è anche chi pensa che la serie tv abbia perso appeal nel corso delle diverse stagioni.

Un utente ha affermato: "Da quando hanno decimato il cast iniziale, non frega più niente a nessuno". Un altro utente ha aggiunto: "Penso che dopo la quarta stagione si sarebbero dovuti fermare". Un utente ha fatto notare che oggi c'è molto meno interesse: "Quando uscirono terza/quarta stagione, c’erano migliaia di commenti sui social che parlavano di Mare Fuori, oggi dopo 11 ore ci sono solamente una decina di persone che stanno commentando i nuovi episodi". Un fan ha affermato: "Io continuo a guadare la serie, ma solamente per curiosità". Tuttavia c'è anche chi ha commentato la storia di Rosa Ricci: "Lei se ne è andata perché lo amava troppo, sta tutto qui". "Ma in che senso Carmine Di Salvo salverà questa stagione? Non vedo l'ora se torna"