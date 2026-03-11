Alle 24:00 di mercoledì 11 marzo su RaiPlay sono usciti gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 6. Stando a quando si apprende si chiude un cerchio per Rosa Ricci: la ragazza infatti, decide di accettare il programma di protezione per lei e sua madre. La zia di Simone invece muore in un agguato, ma il ragazzo non sa che a tradirlo è stata proprio una persona di cui si fidava ciecamente.

Anticipazioni Mare Fuori 6

Le anticipazioni legate ai nuovi episodi di Mare Fuori 6, vedono protagonista Rosa Ricci che, dopo aver passato anni a difendere il nome della sua famiglia, ha deciso di accettare il programma di protezione che insieme a sua madre la porterà lontano da Napoli e fuori dall'IPM.

Carmela invece è sempre più ossessionata dalla voglia di diventare la nuova "Regina di Napoli" e con l'aiuto di Sharon e Annarella organizza un agguato fatale alla zia di Simone. Carmela è stata anche l'artefice della sparatoria al luna park contro Rosa Ricci, ma che invece ha portato il ferimento di Tommaso. Micciarella è andato in Svezia per ricominciare una nuova vita, mentre Cucciolo è stato trasferito al carcere per adulti. All'IPM è arrivata la nuova educatrice: Claudia potrebbe essere colei che in passato ha deciso per l'allontanamento di Annarella e sua madre.

Dove e quando vedere gli episodi

È possibile vedere i nuovi episodi di Mare Fuori 6 in anteprima in streaming sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata.

Chi invece intendesse seguire la serie in tv dovrà attendere il 22 aprile 2026 per i primi due episodi su Rai 2 alle 21:30. Il calendario prevede la messa in onda delle altre puntate il 29 aprile, il 6, l’8, il 13 e il 15 maggio salvo cambiamenti di palinsesto.

La reazione dei fan della serie tv

Su X, diversi utenti hanno commentato il finale della serie tv Mare Fuori 6.

Un utente ha detto: "Senza Rosa Ricci non vedrò la prossima stagione". Un altro utente ha invece aggiunto: "Felice per il finale di Rosa e sua madre". A seguire un fan ha commentato: "Il mare fuori di Rosa e Carmine è il finale che meritavamo tutti di vedere". Un utente ha invece affermato: "Ci sarei rimasta malissimo se non mi avessero dato un saluto come si deve tra Rosa e Sofia, con il meraviglioso rapporto che hanno costruito dalla 4 stagione in poi".

Un utente ha commentato con rammarico e nostalgia: "Ragazzi io non sono pronta a lasciar andare Rosa e mare fuori ve lo giuro, vorrei tornare alle prime tre stagioni per rivedere tutto da capo". "Sta tutto qui. Lui nonostante tutto, nonostante il tempo, non l’ha mai dimenticata e lei, una volta aver ripreso in mano la sua vita è andata a cercarlo, lì dove avrebbe dovuto stare e dove starà, per sempre", ha invece commentato un utente.