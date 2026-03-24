Il quarto episodio di Mare Fuori 6 è intitolato "Verità nascoste", nell'attesa che vada in onda su Rai 2 è già disponibile su RaiPlay. La puntata accelera verso svolte decisive che vedono Tommaso dichiarare il suo amore a Rosa Ricci e denunciarne l'ex amica Carmela, mentre all'IPM il leggendario Patrizio Oliva accende la speranza di riscatto per Micciarella (Giuseppe Pirozzi) e gli altri detenuti attraverso la boxe. Nel frattempo il dramma di Lorenza arriva a un punto di rottura grazie all'inaspettato aiuto di Federico, lasciando però aperto il mistero su Simone Caramitti, di cui ancora non si comprendono le vere intenzioni e se sia mosso più dalla sete di potere o da una sincera passione verso Carmela.

'Siamo io e te, sole contro il mondo': il drammatico confronto tra Rosa e Carmela

Rosa, messa al corrente da Tommaso della presenza di Carmela al luna park durante il tentato omicidio, decide di affrontare l'amica. Durante un colloquio in parlatorio carico di elettricità, Rosa confessa i suoi sospetti, rivelando che Tommaso l'ha vista sul luogo del delitto. La reazione di Carmela è di totale e ferma negazione: respinge ogni accusa con sdegno, dichiarandosi profondamente offesa dal solo fatto che Rosa possa crederla capace di un simile gesto. Per suggellare la sua innocenza, Carmela richiama il loro antico patto di sangue, ricordandole quella promessa che le ha unite finora: "Siamo io e te, sole contro il mondo".

La confessione di Tommaso: "Rosa io ti amo"

Il legame tra Rosa Ricci e Tommaso si fa sempre più stretto e teso. Rosa confida al ragazzo di aver affrontato Carmela, rivelandole di sapere della sua presenza al Luna Park il giorno dell'attentato. Nonostante le accuse, però, Carmela nega fermamente ogni coinvolgimento, respingendo ogni sospetto.

Tommaso, dal canto suo, non vacilla: ribadisce a Rosa la propria versione, dichiarandosi assolutamente certo di ciò che ha visto quel giorno. Ma il confronto prende presto una piega intima e inaspettata. Travolto dai sentimenti, Tommaso confessa a Rosa di non aver mai provato nulla di simile per nessuno prima d'ora. Il momento culmina in una dichiarazione a cuore aperto: Tommaso guarda Rosa negli occhi e le dice chiaramente "Ti amo".

Un campione all'IPM: La boxe come riscatto

All'interno dell'IPM, il comandante Massimo decide di dare una svolta concreta al percorso di riabilitazione dei ragazzi che, in palestra, hanno iniziato con entusiasmo a praticare la boxe. Per motivarli al meglio, Massimo sfrutta le sue conoscenze e contatta una leggenda del ring: Patrizio Oliva. Lo "Sparviero", oro olimpico a Mosca 1980 e pluricampione mondiale ed europeo, accetta l'invito di portare la sua esperienza tra le mura del carcere minorile.

Massimo, conoscendo la grande passione di Beppe per lo sport, affida a lui l'organizzazione dell'evento. L'educatore ha il compito di accogliere il campione e presentarlo ai detenuti che si stanno distinguendo negli allenamenti: Micciarella, Dobermann, Sofia e Marta.

L'incontro suscita reazioni profonde: Micciarella appare visibilmente emozionato e felice di stringere la mano a un'icona del pugilato. L'entusiasmo è tale che il ragazzo inizia a sperare concretamente in un'opportunità di riscatto: il suo sogno, ora, è quello di essere scelto per disputare un vero incontro di boxe fuori dall'IPM.

Lorenza tra la ferocia di Samuele e il conforto di Federico

La tensione per Sofia si fa insostenibile in questo quarto episodio: la sua preoccupazione per la figlia Lorenza cresce di ora in ora, ignorando quanto la situazione sia precipitata. Lorenza, infatti, vive un vero e proprio incubo: dopo aver assistito alla brutale rapina in farmacia e alla violenza gratuita di Samuele contro la farmacista, la ragazza ha tentato la fuga, ma è stata catturata.

Ormai prigioniera, Lorenza trascorre le sue giornate legata a una sedia, vittima della rabbia e del delirio di possesso di Samuele. Tuttavia, proprio nel momento più buio, emerge la figura di Federico. Nonostante il clima di terrore imposto da Samuele, Federico si mostra profondamente amorevole nei confronti della ragazza: approfittando dei momenti di distrazione del complice, le porta segretamente dell'acqua e cerca di rassicurarla.

Il legame tra i due si stringe in modo inaspettato: in un momento di altissima tensione emotiva, tra i due scatta un bacio improvviso. Quel gesto cambia tutto per Lorenza: la ragazza capisce finalmente che, mentre Samuele rappresenta la sua rovina, di Federico si può davvero fidare.

Federico abbandona Samuele durante la rapina e corre a liberare Lorenza

La spirale di criminalità di Samuele e Federico tocca il culmine con un nuovo, disperato tentativo di rapina in un bar. Mentre Lorenza è ancora tenuta prigioniera, legata alla sedia, i due passano all'azione: Samuele semina il terrore minacciando il barista con un coltello, mentre Federico si occupa di svuotare freneticamente la cassa.

Tuttavia, il piano prende una piega inaspettata quando un rider, entrando nel locale dall'esterno, interviene con coraggio e riesce a bloccare Samuele a terra. In quel momento di caos totale, Federico compie una scelta drastica e, invece di aiutare il complice, decide di abbandonarlo al suo destino saltando sul motorino per fuggire via, lasciando così Samuele immobilizzato nelle mani del soccorritore.

Il primo pensiero di Federico non è la fuga solitaria, ma la salvezza della ragazza, perciò si precipita immediatamente nel luogo dove Lorenza è prigioniera per liberarla.

Amori, alleanze e nuovi inizi all'IPM

Il clima all'interno e fuori dal carcere continua a evolversi tra colpi di scena e nuovi sentimenti. Alina prende finalmente una decisione cruciale: sceglie di tenere il bambino, una notizia che comunica a Pino, il quale reagisce con un'esplosione di felicità. Nel frattempo, tra le mura dell'IPM, nascono e si consolidano nuovi legami: mentre Micciarella e Marta appaiono sempre più vicini e affiatati, Dobermann porta avanti con convinzione la sua relazione con Sofia, l'amica di Marta.

Anche fuori dall'IPM il cuore è protagonista.

Il comandante Massimo continua a frequentare assiduamente Maria, la madre di Rosa Ricci; il loro legame si fa profondo, tanto che Massimo sembra ormai sinceramente innamorato della donna.

Tuttavia, non mancano intrecci più ambigui e pericolosi. Simone Caramitti, approfittando di ogni permesso d'uscita, corre a trovare Donna Carmela. Tra i due si sta creando un'alleanza esplosiva: non sono solo uniti dall'ambizione di fare affari insieme, ma sono chiaramente travolti da una forte attrazione fisica e da una passione crescente che promette di cambiare gli equilibri del potere.

La scelta di Tommaso: la denuncia contro Carmela

La tensione raggiunge il culmine quando Tommaso prende una decisione irrevocabile: non può più tacere la verità.

Accompagnato dalla madre, il ragazzo si reca in commissariato per sporgere una denuncia formale contro Carmela. Davanti al poliziotto di turno, Tommaso conferma con fermezza la sua versione dei fatti: dichiara di essere assolutamente certo di aver visto Carmela al Luna Park proprio il giorno dell'attentato a Rosa Ricci.

In quella tragica occasione, come i fan ben ricordano, è proprio Tommaso a fare da scudo a Rosa, venendo colpito dal proiettile destinato a lei. Con questa mossa coraggiosa, il ragazzo decide di sfidare apertamente i clan per amore della verità e di Rosa, mettendo la sua testimonianza nero su bianco davanti all'agente.

Carmela scopre il segreto di Simone dopo il loro incontro intimo

Mentre la complicità tra Simone Caramitti e Donna Carmela si sposta sul piano fisico, i due consumano un momento di intensa passione. Tuttavia, l'atmosfera cambia drasticamente non appena il loro incontro intimo finisce: il telefono di Carmela squilla, portando con sé una verità sconvolgente.

Dall'altro capo del filo, una chiamata anonima gela il sangue alla donna: la voce la avverte che proprio Simone Caramitti, l'uomo che ha appena stretto a sé, era in realtà la spalla di Donna Wanda. Questa rivelazione getta un'ombra sinistra sul loro rapporto, trasformando quella che sembrava un'alleanza sentimentale e d'affari in un pericoloso gioco di inganni e doppiogiochi.

Giuseppe Pirozzi: il talento precoce dietro il riscatto di Micciarella

A soli 18 anni, Giuseppe Pirozzi presta il volto e l'anima a Raffaele, meglio noto come Micciarella, un personaggio che in questa stagione sta vivendo una metamorfosi straordinaria. "Sono orgoglioso di lui, è maturato. La sua svolta è stata una figata", ha dichiarato il giovane attore, sottolineando quanto sia stato complesso per il ragazzo dell'IPM trovare la strada giusta tra dolore e abbandono. Cresciuto a "pane e palcoscenico" nel rione Sanità, a Napoli, figlio d'arte del regista e attore Vincenzo Pirozzi, Giuseppe ha ereditato una passione viscerale per la recitazione, debuttando come comparsa a soli tre anni.