Il terzo episodio di Mare Fuori 6 intitolato "Il tempo della fiducia", mette il segreto di Carmela (Giovanna Sannino) al centro di una spirale di panico e adrenalina. Tutto precipita durante un incontro clandestino nei bagni del tribunale con Simone Caramitti: tra baci infuocati e un’intesa pericolosa, Simone sgancia la bomba che gela la donna. Rosa Ricci sa tutto. Tommaso l'ha vista al Luna Park il giorno dell'attentato e ha già riferito ogni dettaglio alla giovane Ricci. Carmela, terrorizzata dalle conseguenze del suo tradimento e dalla possibile vendetta di Rosa, corre ai ripari con un gesto disperato: rientrata a casa, recupera la mantella, il cappello e i pantaloni neri che indossava durante l'agguato e appicca il fuoco in un secchio di metallo.

Le origini di Annarella: la verità sul passato

Il terzo episodio si apre svelando il passato di Annarella: la ragazza non è la sorella biologica di Marika e Sharon, ma è entrata a far parte della famiglia tramite un affidamento nato da una tragedia. Dopo numerose segnalazioni per incompatibilità genitoriale, la madre biologica di Annarella commette l'errore fatale di lasciarla sola in casa. Nel tentativo di raggiungere una bambola su una mensola, la piccola urta una stufetta che finisce su una tenda: in pochi istanti, l'abitazione viene avvolta dalle fiamme.

È in questo scenario di abbandono che interviene la madre di Sharon e Marika. La donna, che aveva conosciuto Annarella e sua madre tra i banchi del mercato dove lavora, decide di non voltarsi dall'altra parte e accoglie la bambina in casa propria.

Sin dai primi momenti, tra Sharon e Annarella nasce un legame viscerale e protettivo, un affetto così profondo da scatenare l'immediata e feroce gelosia di Marika.

'Voglio essere libera': la fuga di Maria

La tensione all'interno dell'IPM si sposta sul piano personale per la direttrice Sofia, ormai logorata dalla sparizione di sua figlia Lorenza. La ragazza è in fuga da giorni insieme a Samuele e Federico, i due detenuti milanesi, e il silenzio si fa insopportabile. In preda a una crisi d'ansia, Sofia scende in strada tra i ragazzi, mostrando freneticamente la foto della figlia nella speranza che qualcuno l'abbia avvistata. Beppe, non trovandola in casa e scorgendola dal balcone in evidente stato di agitazione, si precipita a raggiungerla per tentare di calmarla e riportarla alla lucidità.

Nel frattempo, si consuma una rottura silenziosa tra Maria, la madre di Rosa Ricci, e il comandante Massimo. Nonostante la protezione dell'uomo e il pericolo di vita che la sovrasta, Maria decide di abbandonare improvvisamente l'abitazione del commissario per fare ritorno alla sua vecchia casa sul mare. Quando Massimo si accorge della sua assenza, corre a cercarla e la ritrova lì, intenta a dipingere davanti all'orizzonte. Alla richiesta di spiegazioni su quella fuga improvvisa, Maria lo rassicura: il suo sentimento per lui resta immutato, ma non può più accettare di vivere "all'ombra" di nessuno. Rivendica con orgoglio il bisogno di essere finalmente libera e padrona del proprio destino. Massimo, colpito dalla forza delle sue parole, la osserva in silenzio, profondamente ammirato dalla sua determinazione.

Ossessione e gelosia: Loredana scopre il segreto di Massimo

Il desiderio di riscatto di Loredana, la madre di Cucciolo e Micciarella, prende una piega inaspettata e pericolosa: la donna sviluppa una vera e propria ossessione per il comandante Massimo. Spinta da una sbandata travolgente, Loredana inizia a seguirlo nell'ombra, spiando ogni suo movimento. È proprio durante uno di questi pedinamenti che la verità viene a galla: seguendolo fino alla casa sulla spiaggia, Loredana assiste impotente a un momento di tenera intimità tra Massimo e Maria, la madre di Rosa Ricci.

Vedere i due scambiarsi un bacio appassionato è un colpo durissimo per Loredana, che appare visibilmente rammaricata e ferita. Tuttavia, l'evidenza del sentimento tra il comandante e Maria non sembra spegnere le sue speranze: nonostante l'amara scoperta, la donna non ha alcuna intenzione di farsi da parte e appare decisa a continuare la sua silenziosa battaglia per conquistare il cuore dell'uomo.

Passione e fiamme: il segreto di Carmela è in pericolo

Il rischio non ferma Carmela, che riesce a ritagliarsi un incontro clandestino con Simone Caramitti nei bagni del tribunale, approfittando di una pausa nel colloquio tra il ragazzo e il suo avvocato. Tra i due esplode una passione "frizzante" e incontrollata: un momento fatto di baci infuocati e contatti audaci che sembra sospendere il tempo. L'idillio, però, viene interrotto bruscamente dalle parole di Simone, che gela l'entusiasmo della donna con un avvertimento vitale: Rosa Ricci sa tutto. Simone le rivela che Tommaso l'ha vista al luna park il giorno dell'attentato e ha già riferito ogni dettaglio a Rosa.

Sconvolta dalla notizia e sentendosi ormai con le spalle al muro, Carmela rientra a casa in preda al panico.

La sua priorità diventa far sparire ogni prova che possa collegarla a quel giorno: con gesti rapidi e disperati, recupera la mantella, il cappello e i pantaloni neri che indossava durante l'agguato. Uscita all'aperto, getta tutto in un secchio di metallo e appicca il fuoco, guardando le fiamme divorare gli ultimi indizi della sua colpevolezza.

Giovanna Sannino oltre Mare Fuori: la nuova sfida tra cinema e musica

Il complesso personaggio di Carmela è interpretato dall'attrice napoletana Giovanna Sannino. Nata nel 2000, la giovane artista si rivela oggi al pubblico come una professionista consapevole e pronta a nuove sfide che vanno ben oltre il successo della serie. Nel film "Come Romeo e Giulietta", in sala dal 9 ottobre, veste i panni di Claudia, un personaggio che definisce il suo "specchio": napoletana, appassionata di letteratura e mossa da un profondo slancio verso il cambiamento.

Questa prova cinematografica le ha permesso di esplorare per la prima volta la dinamica della sorellanza, grazie al legame viscerale nato sul set con Mariasole Pollio e Anna Gaia Sole, trasformando l'intimità tra sorelle, mai vissuta nella realtà, in una verità vibrante sullo schermo.

Ma l'evoluzione della Sannino non si ferma alla recitazione. L'attrice ha deciso di mettere a nudo anche la propria voce, superando le insicurezze che per anni l'avevano spinta a cantare solo "sotto la doccia". Grazie a un nuovo percorso di studi e al supporto di un'insegnante speciale, Giovanna ha iniziato a vivere anche i propri limiti con divertimento, arrivando a cimentarsi con i primi provini per i musical. Una crescita continua, mossa dalla convinzione che, in questo mestiere, ogni nuova abilità sia fondamentale per sentirsi un'artista libera e completa.