Un momento di grande sorpresa e attesa ha caratterizzato il concerto di Gigi D’Alessio al Palazzo dello Sport di Roma, dove Maria De Filippi è salita inaspettatamente sul palco. La conduttrice ha approfittato della prima delle due date sold out nella Capitale per fare un annuncio che ha catturato l'attenzione degli appassionati di televisione e musica: il celebre cantante napoletano sarà ufficialmente uno dei giudici del serale di 'Amici 25'. Questa rivelazione ha posto fine alle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti, trasformandole in una conferma accolta con un boato di entusiasmo dal pubblico presente.

Gigi D’Alessio: il nuovo giudice del serale di ‘Amici 25’

De Filippi ha portato sul palco una felpa di Amici che ha consegnato a D'Alessio: "Sono venuta per portarti una cosa" ha detto. "Sarai un giudice del serale di Amici", ha poi aggiunto. Immediata la risposta ironica di D'Alessio: "Ah, non allievo?". "No, allievo no, ma giudice sì" ha concluso Maria.

La giuria di ‘Amici 25’ e l’inizio del serale

Con questa ufficializzazione, Gigi D'Alessio si unisce alla giuria del Serale di 'Amici 25', che prenderà il via sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. Il cantante napoletano sarà uno dei quattro giudici chiamati a valutare i talenti del programma. Le anticipazioni sulla composizione della giuria indicano che gli altri membri dovrebbero essere figure altrettanto note del panorama televisivo e musicale italiano: Alessandro Cattelan, il quale proprio ieri ha condiviso sui social un video ironico girato nello studio di 'Amici', Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio.