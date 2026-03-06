La quindicesima edizione di Masterchef Italia si è affermata ancora una volta come uno dei programmi televisivi di maggior richiamo nazionale. La puntata finale, in particolare, ha catturato l'attenzione di 1.121.000 spettatori medi con il 5,7% di share, in linea rispetto ai due episodi della scorsa settimana e in crescita del +23% rispetto agli episodi precedenti di questa stagione. Degli episodi di ieri, il primo ha raggiunto 1.215.000 spettatori e il 5,2% di share, con 1.592.000 contatti tv; il secondo, 1.028.000 spettatori medi e il 6,4% di share, con 1.364.000 contatti tv.

Il vincitore

La quindicesima edizione di MasterChef Italia si è conclusa con la vittoria di Matteo Teo Canzi, studente di International Marketing originario della Brianza. Teo ha conquistato il titolo nella finalissima andata in onda giovedì 5 marzo 2026, presentando un menu personale intitolato “Tutto di me” e ricevendo il plauso dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Percorso dei concorrenti e impatto televisivo

Durante il percorso televisivo, i partecipanti hanno mostrato una crescita costante, sperimentando abbinamenti inediti pur mantenendo un forte legame con la tradizione culinaria del Bel Paese. La competizione finale ha visto la presentazione di menù elaborati, capaci di impressionare i giudici per la ricchezza di sapori e l'estrema cura dei dettagli.

I dati di ascolto confermano Masterchef Italia come uno dei talent più seguiti nella fascia oraria serale, con una notevole presenza anche sulle piattaforme digitali, a testimonianza del suo ampio raggio d'azione mediatico.

Masterchef Italia: storia e influenza culturale

Masterchef Italia, fin dalla sua prima edizione nel 2011, ha contribuito a ridefinire l'interesse del pubblico verso il mondo della cucina, promuovendo l'emergere di numerosi professionisti e alimentando una nuova cultura gastronomica popolare. La struttura del programma, basata su sfide ad eliminazione, prove tecniche e creative, e il coinvolgimento di giudici di fama nazionale e internazionale, ne hanno decretato il successo duraturo.

Nel corso degli anni, il programma ha registrato una costante crescita negli ascolti e nell'influenza mediatica, diventando un punto di riferimento imprescindibile per aspiranti chef e appassionati di gastronomia. Oltre ai riconoscimenti economici, il vincitore ottiene la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette e di accedere a importanti realtà del settore della ristorazione.