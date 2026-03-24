Le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno riacceso le voci su una possibile relazione sentimentale tra la conduttrice Michelle Hunziker e l'attore Giulio Berruti. Gli scatti li ritraggono in momenti di complicità dietro le quinte di ‘Battiti Live Spring’, il programma musicale registrato a Ferrara. Le foto mostrano Berruti in attesa della conduttrice; insieme attraversano il backstage e salgono su un van diretto a Milano, sotto l'abitazione della Hunziker. Questa documentazione visiva intensifica le speculazioni sul loro legame, già oggetto di attenzione mediatica nelle scorse settimane.

Le tappe di una frequentazione che si intensifica

La conoscenza tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti risale a tempo addietro; i due si sarebbero rivisti in modo significativo lo scorso dicembre, in occasione di un evento in Svizzera. Da quel momento, la frequentazione si è intensificata: a partire da febbraio, avrebbero iniziato a vedersi con regolarità anche a Roma. Ulteriori indiscrezioni suggeriscono che la coppia abbia recentemente trascorso un fine settimana insieme sempre in Svizzera, un dettaglio che rafforza le ipotesi di un legame che si consolida oltre la semplice amicizia. Questi incontri ravvicinati delineano un quadro di crescente vicinanza tra i due protagonisti.

Il contesto sentimentale dei protagonisti

Il contesto sentimentale dei protagonisti aggiunge rilevanza alla notizia. Giulio Berruti, noto attore e medico estetico, è stato legato sentimentalmente a Maria Elena Boschi dal 2020 al 2025. Dal canto suo, Michelle Hunziker ha concluso la sua relazione con Nino Tronchetti Provera lo scorso ottobre. Entrambi, dunque, si trovano in una fase di cambiamento personale, il che rende le voci su una nuova unione ancora più credibili. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, che mantengono il riserbo sulla natura esatta del loro rapporto. Le immagini pubblicate rappresentano la prima prova concreta di una frequentazione che sembra evolvere, lasciando aperta la questione su un'eventuale conferma o smentita pubblica.