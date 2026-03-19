Mercoledì 25 marzo su Rai 1 torna la seconda puntata di Morgane - Detective geniale 5. Stando a quanto si apprende dagli spoiler legati al nuovo episodio la storia tra la detective e Karadec continua ad essere al centro delle dinamiche di stagione: i due colleghi intendono nascondere la frequentazione sul lavoro. Intanto al commissariato è arrivata una sensitiva per denunciare un’aggressione che potrebbe verificarsi.

Morgane - Detective geniale 5: trama 3° e 4° episodio

Le anticipazioni legate al terzo episodio di Morgane 5 dal titolo Una sensitiva, vedono una donna arrivare al commissariato per denunciare un’aggressione che potrebbe verificarsi.

Alcuni giorni dopo però la donna viene trovata morta, quindi la squadra di Daphne dovrà indagare per ricostruire la scena. Nel frattempo la detective e Karadec intendono tenere nascosta la relazione sul posto di lavoro, in modo da evitare problemi in commissariato.

Nel quarto episodio intitolato Un viaggio in treno, Morgane decide di andare a trovare la sua famiglia insieme ai figli. Durante il viaggio però qualcosa lascia presagire che presto un ragazzo verrà rapito. Dunque la detective dovrà fare il possibile per proteggere i suoi figli. In tutto questo Morgane cercherà di evitare Karadec in quanto teme che un confronto fra di loro possa cambiare gli equilibri del loro rapporto.

Il commento a caldo di alcuni utenti del web

Nel post puntata della serie tv Morgane - Detective geniale 5, diversi utenti hanno espresso un commento sulla prima puntata.

Un utente ha affermato: "Finalmente sono tornati quei pazzi di Karadec e Morgane”. Un altro utente ha aggiunto: “Mi dispiace che siamo arrivati all’ultima stagione, mi piace tantissimo la serie”. Un ulteriore utente ha affermato: “Ragazzi ma sono dei pazzi, però li adoro”. Un altro spettatore ha invece affermato: “Morgane e Karadec hanno un figlio insieme, ma si danno del lei. Li adoro”.

Dove e quando vedere la fiction

Morgane - Detective geniale 5 è possibile seguirlo tutti i mercoledì su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa - subito dopo Affari Tuoi.

Tutti coloro che intendono seguire la fiction in streaming possono farlo sulla piattaforma gratuita RaiPlay nella sezione dedicata.

Gli episodi che vedono protagonista Audrey Fleurot sono 8, suddivisi in 4 prime serate.