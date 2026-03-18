Oggi mercoledì 18 marzo su Rai 1 torna Morgane - Detective geniale 5. Stando alle informazioni presenti sul web, la prima puntata vede il rapporto tra Karadec e Morgane in crisi: la coppia non riesce a far coincidere il lavoro con la vita privata. Inoltre il ritorno della detective al lavoro ma non sarà affatto semplice: Morgane si ritrova subito ad investigare su un caso difficile da risolvere.

Anticipazioni Morgane 5

Le anticipazioni sul primo episodio di Morgane - Detective geniale 5 dal titolo Dal basso verso l'alto, vedono Morgane tornare al lavoro dopo la nascita del piccolo Léo ma non sarà affatto un ritorno semplice.

Karadec e Morgane infatti, si trovano a dover conciliare il lavoro e la vita privata: la coppia ha quattro figli da gestire, la casa, una convivenza inattesa e le notti insieme per l'arrivo dell'ultimo figlio. A complicare la vita della detective c'è un caso molto complesso da risolvere.

Nel secondo episodio intitolato Galatea, Morgane mentre porta Léo all'asilo per il primo giorno di scuola si ritrova ad investigare su un omicidio. Intanto Karadec arriva sul luogo del delitto accompagnato dal bambino in quanto non riesce a separarsene. A differenza del passato, Morgane e Karadec non sono più solo colleghi di lavoro ma devono far fronte anche ai problemi legati alla vita di coppia.

C'è grande attesa fra gli utenti del web

La serie tv Morgane è arrivata alla stagione conclusiva, motivo per cui fra gli utenti del web c'è grande attesa di sapere come andrà a finire tra Morgane e Karadec.

Un utente ha affermato: "Non vedo l'ora di rivedere le avventure della detective combina guai". Un altro utente ha aggiunto: "È una serie che regala leggerezza". Un utente si è detto curioso di sapere come andrà a finire tra i Morgane e Karadec: "Ora che sono diventati genitori chissà cosa accadrà tra di loro". Un'ulteriore utente ha affermato: "Adoro Morgane e vorrei che non finisse mai". Tra gli spettatori c'è chi si è detto felice per il ritorno ma dispiaciuto per la stagione finale: "So già che mi mancherà". "Questa serie è bellissima e non solo per Morgane che fa troppo ridere ma pure per momenti come quello dei genitori", ha invece concluso un utente.