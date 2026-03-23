Un momento di inaspettata confidenza ha animato il salotto di ‘Domenica In’, dove Ornella Muti e Carlo Verdone si sono resi protagonisti di uno scambio personale e affettuoso. L'episodio è avvenuto durante uno spazio televisivo dedicato alla memoria di Eleonora Giorgi, attrice scomparsa lo scorso anno, rendendo l'atmosfera particolarmente sentita e raccolta. La presenza di Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli di Giorgi, ha ulteriormente sottolineato il tono emotivo della puntata.

Il dialogo inatteso tra Muti e Verdone

L'episodio, definito un vero e proprio fuorionda, si è verificato al termine dell'intervento di Carlo Verdone nello studio di Mara Venier.

Mentre l'attore si congedava dagli ospiti, tra cui spiccava Ornella Muti, quest'ultima si è avvicinata con fare complice. Con un tono confidenziale, la Muti ha sussurrato a Verdone: “Fatti vivo amore...”. La risposta dell'attore romano è stata immediata e sincera: “Non ho più i numeri tuoi”. Non demordendo, Ornella Muti ha prontamente replicato, ricordando che la sorella di Verdone, Silvia, era in possesso dei suoi contatti. La breve e divertente conversazione si è conclusa con la promessa di Verdone: “Va bene allora ti chiamo io”, accogliendo così la richiesta dell'amica e collega.

Un'amicizia consolidata nel tempo

Lo scambio spontaneo tra i due iconici artisti ha catturato l'attenzione del pubblico, mettendo in luce un rapporto di lunga data fatto di profonda amicizia e stima reciproca.

Ornella Muti e Carlo Verdone hanno condiviso significative esperienze professionali nel corso delle loro brillanti carriere, consolidando un'intesa che trascende il mero ambito lavorativo. Questo dialogo inatteso a ‘Domenica In’ ha offerto uno spaccato della loro naturalezza e complicità, introducendo un momento di leggerezza in una puntata altrimenti caratterizzata da un forte impatto emotivo.

Chi è Ornella Muti, l'attrice icona

Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è universalmente riconosciuta come una delle attrici italiane più celebri e apprezzate a livello internazionale. La sua carriera cinematografica è iniziata in giovanissima età, portandola a collaborare con alcuni dei più importanti registi del panorama mondiale.

Si è distinta per la sua straordinaria versatilità e il suo innato talento, interpretando ruoli iconici che l'hanno resa un volto amato e riconoscibile dal grande pubblico, sia in Italia che all'estero.