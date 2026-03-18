Un weekend cinematografico ricco e variegato attende il pubblico italiano a partire da giovedì 19 marzo 2026, con l'uscita di otto nuovi titoli. L'offerta spazia dalla fantascienza alla cronaca nera, dalla commedia generazionale al drama sportivo, dalla satira politica al documentario musicale, promettendo di soddisfare gusti differenti.

I film in uscita

Tra le novità, L'ULTIMA MISSIONE – PROJECT HAIL MARY è uno sci-fi divertente ed emozionante con Ryan Gosling nel ruolo di un professore antieroe che deve salvare l'umanità da un sole morente, tratto dal romanzo di Andy Weir.

Per gli amanti del noir, GLI OCCHI DEGLI ALTRI di Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi, è ambientato nel 1960 e liberamente ispirato al delitto Casati Stampa, esplorando voyeurismo, threesome e bondage in una trama tra tragedia e melodramma.

La commedia generazionale torna con NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0, diretto da Tommaso Renzoni e scritto con Fausto Brizzi. A vent'anni dal cult, il film segue studenti romani alle prese con la maturità nell'era dei social, con Tommaso Cassissa, Sabrina Ferilli, Adriano Moretti e Gian Marco Tognazzi nel cast.

Il mondo delle corse motociclistiche è protagonista in GLI IDOLI – FINO ALL'ULTIMA CORSA di Mat Whitecross. Claudio Santamaria interpreta un ex campione che aiuta il figlio Edu (Saúl Nanni) in una storia di rivalità e riscatto, tra drama familiare e spettacolarità sportiva.

LA TORTA DEL PRESIDENTE di Hasan Hadi ci porta nell'Iraq del 1990, dove una bambina, Lamia, deve preparare la torta per il compleanno obbligatorio di Saddam Hussein, nonostante la carestia causata dalle sanzioni ONU.

La commedia familiare ELLA MCCAY PERFETTAMENTE IMPERFETTA di James L. Brooks, con Emma Mackey e Jamie Lee Curtis, segue una giovane idealista tra famiglia e carriera, omaggiando lo spirito folle dell'età d'oro della commedia.

Per la musica, BILLIE EILISH: HIT ME HARD AND SOFT- THE TOUR (3D), diretto da James Cameron e Billie Eilish, offre un'immersione nel tour mondiale dell'artista, il cui album ha ottenuto sette nomination ai Grammy Awards 2025 e ha scalato le classifiche internazionali.

Infine, 6:06 di Tekla Taidelli racconta la storia di Leo, un ventiseienne precario e dipendente, che ritrova i colori della vita grazie all'incontro con la giovane francese Jo-Jo, in un racconto sulla potenza dell'amore.

Contesto e varietà dell'offerta

Questi otto titoli debuttano nelle sale in un periodo significativo, che precede l'ingresso della primavera e segue la recente cerimonia degli Oscar. La vasta gamma di generi, dai blockbuster di fantascienza ai ritorni cult, dal cinema d'autore al documentario musicale, mira ad attrarre un pubblico eterogeneo in una stagione considerata delicata per gli esercenti. La programmazione bilancia pellicole italiane, come Gli occhi degli altri (premiato alla Festa del Cinema di Roma 2025 con Jasmine Trinca) e Notte prima degli esami 3.0, con produzioni internazionali e film d'impegno civile, riflettendo la pluralità del panorama cinematografico attuale.

Il weekend del 19 marzo 2026 si configura così con una programmazione solida, pensata per valorizzare la ricchezza tematica e formale del cinema contemporaneo, offrendo al pubblico un'esperienza che spazia dalla riflessione esistenziale alla commedia, dal documentario immersivo alla provocazione storica.