Pechino Express torna con una nuova edizione, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. A guidare i concorrenti è Costantino della Gherardesca, pronto a condurre le coppie in un viaggio ricco di sfide e avventure. Il percorso si snoda tra paesi affascinanti dell’Estremo Oriente, promettendo paesaggi spettacolari e prove imprevedibili.

Le coppie in gara

Il cast di questa edizione comprende diverse coppie, ciascuna con un legame particolare e un soprannome distintivo. Le dinamiche tra i partecipanti e le loro storie personali sono uno degli elementi più attesi dal pubblico, che potrà seguire le loro avventure tappa dopo tappa.

Il percorso e le dinamiche di gara

La rotta di quest’anno attraversa alcune delle mete più suggestive dell’Estremo Oriente. Le coppie dovranno affrontare prove fisiche e culturali, arrangiarsi con risorse limitate e contare sull’ospitalità locale per avanzare nel gioco. Ogni tappa si concluderà con la classifica sul tappeto rosso e l’esito della busta nera, che deciderà se la puntata sarà eliminatoria.

Pechino Express si conferma uno dei reality più seguiti, capace di unire avventura, cultura e intrattenimento in un format ormai consolidato.