Pier Silvio Berlusconi, presidente e amministratore delegato di MFE-Mediaset, ha annunciato una "pausa" per il longevo programma Striscia la Notizia. La dichiarazione, rilasciata durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, sottolinea il profondo apprezzamento per il coraggio di Antonio Ricci, ideatore del format, che ha lavorato incessantemente per rinnovare un prodotto in onda da ben 37 anni. Berlusconi ha anticipato un prossimo dialogo con Ricci per definire orientamenti e progetti futuri, evidenziando che la sospensione attuale non è definitiva ma una fase di riflessione.

Questa decisione segna una potenziale transizione per uno dei programmi satirici più iconici della televisione italiana, introducendo una sospensione temporanea nel palinsesto Mediaset. Berlusconi ha sottolineato la necessità di definire i futuri orientamenti, mantenendo aperta la possibilità di sviluppi nel breve termine per un programma che ha profondamente segnato la storia della TV.

Il percorso di Striscia e le precedenti strategie

Ideato da Antonio Ricci e in onda dal 1988, Striscia la Notizia ha attraversato decenni di televisione italiana con una formula satirica distintiva e un'audience costante. Negli anni precedenti, Pier Silvio Berlusconi aveva già delineato un percorso di rinnovamento per il programma.

A luglio 2025, aveva affermato che sarebbe tornato «in una nuova veste nell’arco della prossima stagione», definendolo «un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione».

A dicembre 2025, era stata annunciata una ripartenza in una «prestigiosissima collocazione» in prima serata, prevista per gennaio, con l'obiettivo di spostare il programma in fasce orarie più rilevanti rispetto al tradizionale access prime time. Le attuali parole di Berlusconi, tuttavia, indicano una nuova fase: non un ritorno immediato, ma una sospensione che potrebbe preludere a una completa ridefinizione del format e della sua collocazione.

Contesto editoriale e prospettive future

Per oltre tre decenni, Striscia la Notizia si è affermato come un programma di punta per Mediaset, fondendo satira, servizi d’inchiesta e figure iconiche come le Veline e il Gabibbo, consolidandosi come un pilastro della cultura televisiva italiana contemporanea.

La pausa di Striscia si inserisce in un più ampio contesto di evoluzione dei palinsesti Mediaset, caratterizzato da nuovi format e ripensamenti strategici. Questa tendenza si è manifestata con il lancio di nuove versioni di programmi storici e con spostamenti significativi nel calendario, come il rinvio dell’Isola dei Famosi all’autunno 2026 e la riconferma del Grande Fratello Vip con una formula aggiornata. In tale scenario, la sospensione di Striscia può essere letta come una mossa strategica di cautela, sperimentazione o una più ampia ridefinizione dell'offerta editoriale.

Il futuro del programma dipenderà dall'imminente confronto tra Pier Silvio Berlusconi e Antonio Ricci, dal quale emergeranno le decisioni sui prossimi format, collocazioni e contenuti di Striscia la Notizia.