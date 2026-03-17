Il 18 marzo 2026, Rai Storia celebra i 45 anni dalla prima messa in onda di "Quark", lo storico programma di Piero Angela. Debuttato il 18 marzo 1981 su Rai 1, in seconda serata, con una puntata di 41 minuti sul linguaggio, "Quark" ha rivoluzionato la scienza in televisione. Rai Cultura ripropone lo speciale del trentennale (2011), con repliche il 18 marzo alle 11.30 e alle 19.15.

Piero Angela mirava a un linguaggio "chiaro, ma attraente", capace di stimolare il "cervello" del pubblico e rendere accessibili concetti complessi.

L'innovazione di Quark: linguaggio e animazioni

L’innovazione di "Quark" si basava su linguaggio semplice e strumenti visivi. L'animatore Bruno Bozzetto collaborò con Piero Angela, proponendo le sue competenze grafiche. Le animazioni divennero una tecnica chiave per spiegare fenomeni difficilmente illustrabili, rendendo accessibili argomenti di biologia, linguistica e natura.

Negli anni ’80, in un panorama televisivo dominato dall'intrattenimento, "Quark" introdusse un modello di racconto innovativo. Combinando documentari BBC, interviste, animazioni e ricostruzioni grafiche, creò una nuova comunicazione scientifica in Italia. Il suo successo cambiò la percezione pubblica della scienza, stimolando interesse e fiducia nella ricerca.

L'eredità e l'evoluzione della divulgazione

L’impatto di "Quark" generò numerosi spin-off (es. "Superquark"). La sinergia tra Piero Angela e suo figlio Alberto Angela ampliò la proposta divulgativa, ispirando molti giovani a carriere scientifiche. Il contributo di Piero Angela, con il suo linguaggio chiaro e diretto e l'uso di strategie multimediali, rese la scienza accessibile e interessante. L’anniversario dei 45 anni riafferma il valore storico e il ruolo fondativo di "Quark" per la divulgazione in Italia, lasciando un'impronta indelebile nel panorama culturale e televisivo nazionale.