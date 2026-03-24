L'interesse del pubblico italiano per il referendum sul sistema giudiziario si è tradotto in ascolti televisivi significativi per gli speciali dedicati. Lunedì 23 marzo, le maggiori emittenti nazionali hanno offerto una vasta gamma di approfondimenti e spazi informativi, con un'evidente preferenza per lo Speciale TgLa7 – Referendum, condotto da Enrico Mentana. La trasmissione, andata in onda dalle 14:46 alle 19:52, ha catturato l'attenzione di una media di 1.543.000 spettatori, raggiungendo un notevole 12,9% di share e riuscendo a superare, in sovrapposizione, anche la programmazione di Rai1.

Lo Speciale TgLa7 domina il pomeriggio

Analizzando i dati del pomeriggio, lo Speciale TgLa7 ha confermato la sua leadership, superando il 'Tg1 Speciale – Referendum Giustizia', che tra le 14:50 e le 17:14 ha totalizzato una media di 1.391.000 spettatori con il 13,1% di share. Anche le altre reti hanno offerto la propria copertura: su Rai2, il 'Tg2 Speciale – Referendum Giustizia' ha registrato 521.000 spettatori con il 4,9% di share, mentre su Rai3 l'analogo speciale ha catturato l'attenzione di 593.000 spettatori, raggiungendo il 5,5% di share. Rete4, con il suo 'Speciale Quarta Repubblica', ha ottenuto 539.000 spettatori e il 5% di share.

Effetto referendum anche nei telegiornali e in prima serata

L'eco del referendum ha influenzato positivamente anche gli ascolti dei telegiornali serali. Il Tg1 delle 20:00 ha totalizzato un impressionante 5.313.000 spettatori con il 25,6% di share, seguito dal Tg5 con 4.150.000 spettatori e il 19,7% di share, e dal TgLa7 che ha raggiunto 2.287.000 spettatori con il 10,9% di share. La prima serata ha visto La7 distinguersi con una puntata speciale di 'Propaganda Live', vista da 1.357.000 spettatori (9,8% di share). Su Rai3, 'Lo Stato delle Cose' ha raccolto 937.000 spettatori (6,1%), mentre Rai2 ha trasmesso un ulteriore speciale che ha interessato 494.000 spettatori (2,5% di share).

Anche nell'access prime time, i programmi legati all'informazione hanno registrato numeri elevati: 'Cinque Minuti' su Rai1, condotto da Bruno Vespa, ha ottenuto 4.707.000 spettatori con il 22,2% di share, e 'Otto e Mezzo' su La7, con Lilli Gruber, ha raggiunto 2.943.000 spettatori e il 13,1% di share.

Infine, nel preserale, le edizioni regionali dei Tgr su Rai3 hanno confermato il loro appeal, con 2.455.000 spettatori e il 13% di share.

Il ruolo degli approfondimenti televisivi

La vasta copertura mediatica del referendum ha sottolineato la centralità degli approfondimenti televisivi come strumento fondamentale per informare e analizzare i temi per i cittadini. La ricchezza e la varietà dell'offerta programmatica, insieme alla presenza di conduttori di spicco, hanno giocato un ruolo cruciale nel mantenere viva l'attenzione sul dibattito, riaffermando la televisione quale principale fonte di aggiornamento per una larga fetta della popolazione italiana.