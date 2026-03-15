Francesco Renga, ospite a Verissimo, ha condiviso alcuni aspetti della sua storia personale, soffermandosi sulla relazione passata con Ambra Angiolini. La loro unione, durata dal 2003 al 2015, ha portato alla nascita di due figli, Jolanda e Leonardo. Renga ha spiegato che, nonostante la separazione sia stata dolorosa, oggi tra lui e Ambra esiste un rapporto sereno e maturo, fondato sulla stima reciproca e su un affetto che si è trasformato nel tempo.

Un rapporto più risolto

Durante l’intervista, Renga ha sottolineato come entrambi abbiano affrontato momenti difficili, ma siano riusciti a superare le incomprensioni.

Ha dichiarato che ora il loro legame è più equilibrato rispetto al passato: ognuno ha imparato a gestire le proprie fragilità e, quando si confrontano, riescono a mostrare il meglio di sé. Il cantante ha evidenziato che questa evoluzione ha portato a una nuova felicità, sia per loro che per i figli.

L’impatto dell’esposizione mediatica

Renga ha anche riflettuto sull’influenza che la notorietà ha avuto sulla relazione. Ha raccontato che, all’inizio della storia con Ambra, la presenza costante dei paparazzi rappresentava una difficoltà per lui, mentre Ambra era già abituata a gestire l’attenzione dei media fin da giovane. Renga ha ammesso di aver sofferto questa situazione e di aver spesso chiesto consigli ad Ambra su come affrontare la pressione pubblica.

Questo aspetto, secondo il cantante, ha contribuito alle difficoltà vissute dalla coppia.

Chi è Francesco Renga

Francesco Renga è un cantautore italiano noto per la sua carriera solista e per la partecipazione a numerosi Festival di Sanremo. Dopo l’esperienza con i Timoria, ha intrapreso un percorso individuale che lo ha portato a ottenere riconoscimenti e successo nel panorama musicale italiano. La sua vita privata è spesso stata oggetto di attenzione mediatica, soprattutto per la relazione con Ambra Angiolini.